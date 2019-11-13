Son Dakika Haberleri: İlk müdahaleyi yoldan geçen sağlık çalışanı yaptı
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İlk müdahaleyi yoldan geçen sağlık çalışanı yaptı

7 saat önce

Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana gelen kazada, PTT görevlisi motosiklet sürücüsü yarlandı.

İlk müdahaleyi yoldan geçen sağlık çalışanı yaptı, System.String[]

Bursa- Ankara yolu üzerinde meydana gelen kazada, PTT görevlisi motosiklet sürücüsü yarlandı. Yaralıya ilk müdahale ise nöbetten çıkıp evine kendi aracıyla giden bir 112 çalışını yaptı.


İnegöl'den Bursa istikametine giden Cesim T. idaresindeki 52 EH 583 plakalı otomobil, iddiaya göre, arkasından gelen tırın sıkıştırması neticesinde direksiyonu kırdı. Otomobilin aynası PTT çalışanı Yılmaz K. idaresindeki 16 AFY 770 motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücü yere düşerek yaralandı. Kazayı öğrenen mesai arkadaşları gelerek Yılmaz K'ye destek verdi. Haber verilmesi üzerin olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar, gece nöbetinden çıkıp evine giden bir 112 çalışanı yaralıya müdahale etti. Yılmaz K, daha sonra gelen ambulansla inegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Ankara, Bursa, PTT, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:03 Kaynak: İHA
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