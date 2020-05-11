İlk müşterilerini randevu sistemi ile almaya başladılar - Son Dakika

İlk müşterilerini randevu sistemi ile almaya başladılar

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları faaliyete başlayarak ilk müşterilerini randevu sistemi ile aldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berberler ve kuaförler, hizmete başladı. Berberlerin açılmasıyla sabahın ilk saatlerinde randevu sistemi ile gelen müşteriler hijyen kuralları kapsamında tıraşlarını oldu.

"Uzun bir ara oldu"

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde 50 gün sonra iş yerlerini açtıkları için mutlu olduklarını belirten berber Demirkol kardeşler, hijyen kuralları çerçevesinde müşterilerini kabul etmeye başladıklarını belirtti. Berber Orhan Demirkol, "21 Mart'tan itibaren kapalı olan iş yerlerimizi bugün açtık. Randevu sistemi ile müşterilerimizi kabul ediyoruz. Hijyen kurallarına riayet ediyoruz. İnşallah kısa zamanda bu korona virüs salgınından da kurtuluruz" dedi.

Berber İdris Demirkol da, "Bugün işyerlerimizi açmanın sevincini yaşıyoruz. İnşallah yakın zamanda bu korona virüsten kurtuluruz. İşimize kavuştuğumuz için mutluyuz" şeklinde konuştu.

Tıraş olmaya gelen müşterilerden Müslüm Özkaya, uzun bir aradan sonra tıraş olduğu için mutlu olduğunu ve berberlerin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Berber ve kuaförler bebeldiye ekipleri tarafından erken saatlerde dezenfekte edildi.