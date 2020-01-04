İlk nöbet Başkan Karadağ'ın - Son Dakika

Malatya'nın Hekimhan İlçesi Belediye Başkanı Turan Karadağ, ilk nöbeti kendisi tuttu.



Hekimhan Belediye Hizmet binasına yıllardır tutulan nöbet sistemi 1 Ocak 2020 itibari ile alınan karar ile belediye başkanları ve yardımcıları da dahil oldu.



Daha önceleri belediye personeli tarafından tutulan hafta sonu nöbetlerine değişiklik getiren Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, ilk nöbeti kendisine yazdığını belirtti.



Derman belediyeciliği vurgusu yapan Turan Karadağ, "Önceliğimiz, genel başkanımızın özellikle vurguladığı derman belediyeciliğini, halkımızın gönlünü kazanarak yapmaktır. Gönülleri kazandıktan sonra hizmet yapmak çok daha kolay olacaktır. Bu güzel ilçemizi hep birlikte dizayn ederek daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için gece gündüz çalışacağız" dedi.



Belediyeciliğin samimiyet, fedakarlık gerektirdiğini, gönül işi olduğunu dile getiren Karadağ, "Belediye başkanı seçildiğimde söz verdiğim gibi, Hekimhan'da çağ atlatacak hizmetler getirmek için gayret gösteriyorum" şeklinde konuştu.



Başkan Karadağ, " Belediyemiz hafta sonları da 08: 00- 20: 00 saatleri arasında hizmet vermektedir" diyerek, hizmetlerin zamanında ve kaliteli bir biçimde verilmesi sağlamaya çaba göstereceğini belirtti. - MALATYA