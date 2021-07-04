Kısıtlamasız ilk pazar gününde vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu
Diyarbakır'da ilk yasaksız pazar günü vatandaşlar dışarıya akın etti
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da normalleşmenin ilk haftası vatandaşlar tarihi mekanlarda gölgelik yer aradı, kimi uzanıp yattı, kimi ise sohbet eşliğinde serinledi.
Diyarbakır'da aylar sonra kaldırılan pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar adeta sokaklara akın etti. Tarihi Sur ilçesi Hz. Süleyman Camii önündeki bahçeyi dolduran vatandaşların çoğunun hatıra fotoğrafı çekerken, kimi ağaç gölgesinde uykuya kaldı, kimi ise sohbet eşliğinde serinledi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yaşam › Kısıtlamasız ilk pazar gününde vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu - Son Dakika