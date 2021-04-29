İlk öğretmenliğe başladığı okuldaki öğrencisini masal kahramanı yaptı - Son Dakika

İlk öğretmenliğe başladığı okuldaki öğrencisini masal kahramanı yaptı

29.04.2021 10:58
İlk öğretmenliğe başladığı okuldaki öğrencisini masal kahramanı yaptı, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Türkçe öğretmeni olan Burcu Aksu, ilk görev yeri olan Van'da ki öğrencisini, masal kahramanı yaptı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Türkçe öğretmeni olan Burcu Aksu, ilk görev yeri olan Van'da ki öğrencisini, masal kahramanı yaptı. Masal kitabını ana sınıfı öğrencilerine okuyan Aksu, "Kahramanımız, gerçek bir kahraman, benim ilk görev yaptığım zamanlar öğrencilerimden birinin ismi Süslü'ydü" dedi.

Karasu Sezi Eratik Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Burcu Aksu, Van'da ilk öğretmenlik yaptığı okulda Süslü isimli erkek öğrencisini masal kahramanı yaptı. Burcu Aksu'nun masal kitabı 2021 yılında yayınlandı. Aksu, ilk masal kitabı olan Süslü'yü Zübeyde Hanım Anaokulu'nda minik öğrencilere okudu. Öğrencilerin merakı ve ilgisi ortaya renkli görüntüler koydu. Kitabı yazma fikrinin bir yarışma ile çıktığını belirten Türkçe Öğretmeni Aksu, yaklaşık üç aylık bir hazırlık aşamasından sonra bir gecede kitabı kaleme aldığını belirtti.

Tandır başında masal dönemlerimiz çok oldu

İlk görev yeri olan Van'da ki öğrencisini masal kahramanı yapan Türkçe öğretmeni Burcu Aksu, "Burada çok güzel bir çocuktan bahsediyoruz. Aslında masal kahramanı olarak ütopik duruyor. Ama benim ilk görev yaptığım zamanlar öğrencilerimden birinin ismi Süslü'ydü. İsminden memnun değil, erkek çocuğu ve Süslü diye bir isim konulmuş. Biraz da Süslü'den yola çıkarak yazdım. Kahramanımız, gerçek bir kahraman. Bütün annelerimiz gibi; anlatılan masallar, onlara uydurmaya çalıştığımız hikayeler. Şanslı bir çocukluk dönemi geçirdik. Köyde anneanne, babaanne, anneyle büyüyünce. Tandır başında masal dönemlerimiz çok oldu. Aslında yazmamın, yazabilmemin büyük sebeplerinden birisi de bu. Yokluk, benim hayatımda da hayali olarak da çok yok. 'Bir varmış, bir yokmuş'tan ziyade masallar hep olsun. Tasarlayarak değil ama hep olması çok güzelmiş gibi. Onun için giriş cümlemiz öyle" dedi. - SAKARYA

İlk öğretmenliğe başladığı okuldaki öğrencisini masal kahramanı yaptı
İlk öğretmenliğe başladığı okuldaki öğrencisini masal kahramanı yaptı
İlk öğretmenliğe başladığı okuldaki öğrencisini masal kahramanı yaptı
İlk öğretmenliğe başladığı okuldaki öğrencisini masal kahramanı yaptı

Zübeyde Hanım Anaokulu, Türkçe Öğretmeni, Sakarya, Van, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İlk öğretmenliğe başladığı okuldaki öğrencisini masal kahramanı yaptı - Son Dakika


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