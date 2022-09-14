Ticaret Bakanlığı, tartışma yaratan cayma hakkı düzenlemesini erteledi - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı, tartışma yaratan cayma hakkı düzenlemesini erteledi

14.09.2022 13:09
Ticaret Bakanlığı, tartışma yaratan cayma hakkı düzenlemesini erteledi

İlk olarak 1 Ekim'de yürürlüğe gireceği açıklanan yeni Mesafeli Satış Sözleşmesi için yürürlük tarihi uzatıldı.

Geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayınlanan "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile birlikte cayma hakkı kısıtlaması getirildi. İlk olarak 1 Ekim'de yürürlüğe gireceği açıklanan yeni Mesafeli Satış Sözleşmesi için yürürlük tarihi uzatıldı.

Ticaret Bakanlığı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde 31932 sayılı karar ile değişikliğe gitti. Akıllı saat, telefon, tablet ve bilgisayar gibi internet üzerinden satın alınan teknolojik ürünlerin iadesi yeni yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra mümkün olmayacak.

Yeni Mesafeli Satış Sözleşmesi, ileri tarihe ertelendi

Yeninden düzenlenen yönetmeliğe göre, tüketicilerin keyfi ürün iadesi artık mümkün olmayacak. Teslim alınan ürünün ambalajı açılmasa dahi ürünün iadesini engelleyen yeni yönetmelik, belirli koşullarda tüketici lehine işleyecek.

Satın alınan ürün ayıplı mal ise iade edilebilecek. Ancak, bu durumda tüketicinin iade sürecinde kargo ücretini karşılayacağı belirtiliyor. Bununla birlikte tüketicilerin iade ve değişim sürecinde ürünü kargoya verme süresi 14 gün olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayınlandı! Teknolojik ürünlere iade kısıtlaması

Kredi kartı ile alışveriş yapan kişilerin taksit seçeneğini kullanması durumunda iade süreci sonrasında tüm meblaş banka tarafından tek seferde geri iade edilecek. Yapılan değişiklikler, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Üstelik yalnızca ikinci el olduğu için değil, teslim alınan ürün sıfır olsa ve ambalajı dahi açılmamış olsa bile iade edilemeyecek. Zira tüketicinin keyfi olarak cayma hakkını kullandığı durumlardan sayılacak. Fakat burada bir istisna bulunuyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan metin ise şu şekilde;

MADDE 1- 23/8/2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 18- Bu Yönetmeliğin;

a) 3 üncü maddesi ile değiştirilen 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi, 9 uncu maddesi, 10 uncu maddesi ile eklenen 12/A maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi, 11 inci maddesi ve 13 üncü maddesi 1/1/2024 tarihinde,

b) Diğer hükümleri ise 1/10/2022 tarihinde,

yürürlüğe girer."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

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Kaynak: Shiftdelete

Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Son Dakika

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