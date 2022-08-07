Örümcek Adam 60 yaşında! - Son Dakika
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Örümcek Adam 60 yaşında!

07.08.2022 15:02
Örümcek Adam 60 yaşında!

İlk olarak 1962 yılında karşımıza çıkan Örümcek Adam, aradan geçen 60 yılda çizgi romanlarda, filmlerde ve oyunlarda birçok kez bizimle oldu.

1 Ağustos 1962'de Marvel Comics'ten Steve Ditko ve Stan Lee tarafından kaleme alınan Amazing Fantasy #15 ve onunla birlikte Spider-Man piyasaya sürüldü. O dönemler çizgi roman dünyasına kayda değer bir giriş yapan Spider-Man'in bu kadar ünleneceğini ise kimse tahmin edemezdi.

Mahallenizin dostu Örümcek Adam 60 yıldan beri hayatımızda!

Özel güçler kazanan genç kahramanım büyük bir ilgi çekmişti. Genç yaşında birçok zorlukla baş eden Peter Parker, 'büyük gücün büyük sorumluluk getireceğini' de yine zor yoldan öğrenecekti. Okulda fazla dikkat çekmeyen, dışarıda ise kostümü ile birlikte bütünleşip insanlara yardım eden Spider-Man kısa sürede özellikle genç kesmin ilgi odağı oldu.

Spider-Man oyunu yanlış fiyatla satışa çıktı!

Örümcek Adam, geçen 60 yıl boyunca, çizgi romanlarda, çizgi filmlerde, animasyonlarda ve filmlerde birçok farklı şekilde karşımıza çıktı. Özellikle televizyonlarda farklı yorumlamalarla farklı Örümcek Adam'lar izledik. 1994 yılı ile birlikte Fox Kids'in yayınladığı Örümcek-Adam serisi ise hem içeriği hem de efsaneleşen giriş müziği ile akıllarda kazınmayı başardı.

Örümcek Adam 60 yaşında!

2000'li yılların başında ise Tobey Maguire'ın canlandırdığı Spider-Man'in her zaman ayrı bir yeri vardır. Üç filmli bu seride Tobey Maguire'a Marry Jane karakteri ile Kirsten Dunst eşlik ediyordu. 2007 yılında son filmi ile karşımıza çıkan seri hala en çok sevilen süper kahraman filmlerinden birisi olarak öne çıkıyor.

Andrew Garfield'ın canlandırdığı Amazing Spider-Man serisi ise iki film ile karşımıza çıktı. Önceki seri kadar sevgi göremeyen Amazing Spider-Man'in üçüncü filmi duyurulmasına rağmen hiçbir zaman vizyona girmedi.

Örümcek Adam 60 yaşında!

2017 yılımda Spider-Man: Homecoming filmi ile Tom Holland yeni bir Örümcek-Adam olarak karşımıza çıktı. Daha sonrasında Spider-Man: Far From Home ve No Way to Home filmleri ile çoktan üç film ile karşımıza çıkan yeni Örümcek-Adam, Marvel'ın gittikçe büyüyen evreninde önümüzdeki dönemde de birçok kez karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

Örümcek-Adam'ın çizgi romanlar ve televizyon dışında bu dönemde birçok oyunu da yapıldı. Örümcek-Adam'ı oyunlarda oynamak her zaman eğlenceli olmuştur. Bol bol ağ atarak şehirde dolaşırken Peter'ın kötü esprileri eşliğinde kötü adamları haklamanın verdiği keyif paha biçilemez.

Peki siz Spider-Man ile nasıl tanıştınız? Hikayenizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Moon Knight 2. sezonu geliyor! Moon Knight 2. sezonu geliyor!
Kaynak: Shiftdelete

Peter Parker, Steve Ditko, Marvel, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Örümcek Adam 60 yaşında! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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