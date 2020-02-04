İlk on ayda 20 milyon borç ödediler - Son Dakika
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İlk on ayda 20 milyon borç ödediler

6 saat önce

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, şubat ayı belediye meclis toplantısında belediyenin borcu hakkında bilgi vererek, "Göreve geldiğimiz 1 Nisan tarihinden bu yana 80 milyonluk borcun 20 milyonunu ödedik ve halkımıza hizmetlerimiz de devam ediyor'" dedi.

İlk on ayda 20 milyon borç ödediler, System.String[]

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, şubat ayı belediye meclis toplantısında belediyenin borcu hakkında bilgi vererek, "Göreve geldiğimiz 1 Nisan tarihinden bu yana 80 milyonluk borcun 20 milyonunu ödedik ve halkımıza hizmetlerimiz de devam ediyor'" dedi.


Şubat ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Semih Şahin'in başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilirken, 13 gündem görüşüldü. Belediyemizin 2020 mali yılı içinde ödemesi devam eden banka borç stoğunun değerlendirilerek yeniden yapılandırılması ve Bilecik Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere araç satın alınması ve diğer ihtiyaçlarda kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/i, 18/d ve 68. maddelerine istinaden iç borçlanma konusunda yapılan görüşme hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.


"15 yılda yapılan 80 milyon borcun 20 milyonunu ödedim"


Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda açıklama yapan Belediye Başkanı Semih Şahin, "Bilecik Belediyesi'nin AK Parti zamanında 15 yılda yapılan 80 milyon borcun 20 milyonunu ödedim. Zamanında kamuoyu ve vatandaşlarımızı bilgilendirme adına basın mensuplarına da açıklamıştım. Ben görevi devraldığımda 80 milyonluk borcu bugün itibariyle 60 milyona çekmişim. Yani burada çok basit bir matematik hesabı var. Ben bu on aylık süre zarfında 20 milyon borcu ödemişim. Bununla birlikte Bilecik Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal aktivitelerimiz devam ediyor ve fiziki çalışmalarımız da devam ediyor. Sadece çalışmalarımızın bir kalemi olan asfaltlamada binlerce ton asfalt kullandık. Bununla birlikte zaten devlet borçlanmayla ilgili çerçeve ve miktarı belirlemiş. Yani benim bütçem ne kadar? 135 milyon. Gerçekleşme hedefi nedir. Örnek veriyorum 120. Biz bu hesapla 12 milyon kadar borçlanabiliriz. 12 milyon 1 lirayı alamazsınız zaten. 12 milyon diye buna sınır koymuş zaten devlet. Yani şunu demek istiyorum. Bizde kaçak ve köçek olmaz" dedi. - BİLECİK

Cumhuriyet Halk Partisi, Semih Şahin, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:23 Kaynak: İHA
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