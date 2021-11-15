Üye Girişi
İlk on ayda otomotiv üretimi yüzde 3 arttı - Son Dakika

İlk on ayda otomotiv üretimi yüzde 3 arttı

15.11.2021 09:29
İlk on ayda otomotiv üretimi yüzde 3 arttı

Türkiye'de Ocak-Ekim döneminde otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttı.

Türkiye'de Ocak-Ekim döneminde otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttı. Otomobil üretimi ise yüzde 5 azalarak 635 bin 745 adet olarak gerçekleşti.

Yılın ilk on ayında otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 1 milyon 29 bin 733 adet, otomobil üretimi yüzde 5 azalarak 635 bin 745 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 75 bin 553 oldu. Aynı dönemde, otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 5 artarak 758 bin 702 adet olurken, otomobil ihracatı ise yüzde 5 azalarak 455 bin 661 adet oldu. Bu dönemde, toplam pazar geçen yıla göre yüzde 6 artarak 642 bin 110 adet düzeyinde gerçekleşirken, otomobil pazarı yüzde 2 oranında arttı ve 475 bin 312 adet oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Ocak-Ekim döneminde toplam ihracattan yüzde 13,1 pay alan otomotiv sanayisi yılın ilk on ayını lider tamamladı.

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) Ocak-Ekim verilerine göre bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 63 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil-hafif ticari araç) yüzde 63, ağır ticari araçlarda yüzde 59, traktörde yüzde 73 seviyesinde gerçekleşti.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİ YÜZDE 18 ARTTI

Ocak-Ekim döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış gösterdi. Bu dönemde, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 17, kamyon üretimi yüzde 66 artarken, otobüs-midibüs üretimi yüzde 24 azaldı. Yılın ilk on ayında, toplam ticari araç üretimi 393 bin 988 adet olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında ise, Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ticari araç pazarı yüzde 19, hafif ticari araç pazarı yüzde 13, kamyon pazarı yüzde 66 ve otobüs-midibüs pazarı yüzde 8 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında, kamyon pazarı yüzde 24, otobüs-midibüs pazarı 65 oranında 2015 yılının gerisinde kaldı.

TOPLAM SATIŞ 642 BİN ADET OLDU

Yılın ilk on ayını kapsayan dönemde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 6 artarak 642 bin 110 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 2 oranında arttı ve 475 bin 312 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında Ocak-Ekim döneminde toplam pazar yüzde 2, otomobil pazarı yüzde 4, ağır ticari araç pazarı yüzde 1 artarken hafif ticari araç pazarı yüzde 4 oranında daraldı. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 40 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 55 olarak gerçekleşti.

OTOMOTİV İHRACATI YÜZDE 5 ARTTI

Ocak-Ekim döneminde toplam otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 5 artarak 758 bin 702 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 5 oranında azalarak 455 bin 661 adet oldu. TİM verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı Ocak-Ekim döneminde toplam ihracattan aldığı yüzde 13,1 pay ile ilk sıradaki yerini korudu.

10 AYDA 24,3 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 19, Euro bazında ise yüzde 14 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 24,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 3 artarak 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 2 azalarak 6,3 milyar Euro oldu. Yılın ilk on ayında dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 14 oranında artarken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 29 oranında arttı.

-İHA-

İlk on ayda otomotiv üretimi yüzde 3 arttı

Türkiye, Tragger, Ocak, Ekim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlk on ayda otomotiv üretimi yüzde 3 arttı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? / 15.11.2021 09:28 Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? / 15.11.2021 Başak Cengiz'in annesi Kılıçdaroğlu'na sarılıp hüngür hüngür ağladı 09:19 Başak Cengiz'in annesi Kılıçdaroğlu'na sarılıp hüngür hüngür ağladı CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum 09:00 CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum
Yargı dizisindeki Kadir Şeker sahnesi sosyal medyada gündem oldu 08:16 Yargı dizisindeki Kadir Şeker sahnesi sosyal medyada gündem oldu Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor 08:08 Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı 07:55 Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı
Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını mest etti 23:52 Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını mest etti İranlı kalecinin cinsiyeti tartışma konusu oldu 23:04 İranlı kalecinin cinsiyeti tartışma konusu oldu

Son Dakika Haberleri
09:29 MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim
09:27 Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? / 15.11.2021
09:26 Bulgaristan'da seçimler ikinci tura kaldı! İlk üçte Türk aday Mustafa Karadayı var
09:15 Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı
08:59 CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum
08:56 PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü
08:32 AK Parti TBMM Grubu'nda Naci Bostancı'nın koltuğuna İsmet Yılmaz geliyor
08:15 Yargı dizisindeki Kadir Şeker sahnesi sosyal medyada gündem oldu
08:07 Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor
07:50 "Millet İttifakı'nın adayı kim olur?" sorusuna Abdüllatif Şener'den dikkat çeken detay: Kazanan ittifak olur
MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim         
09:29
Bulgaristan'da seçimler ikinci tura kaldı! İlk üçte Türk aday Mustafa Karadayı var Bulgaristan'da seçimler ikinci tura kaldı! İlk üçte Türk aday Mustafa Karadayı var         
09:26
Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı         
09:15
PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü         
08:56
Yediği leblebi boğazına kaçan kadın, nefessiz kalarak hayatını kaybetti Yediği leblebi boğazına kaçan kadın, nefessiz kalarak hayatını kaybetti         
08:16
Karadağ'dan akıl almaz çıkış! Hollanda'ya destek verip, Türkiye'ye bilendiler Karadağ'dan akıl almaz çıkış! Hollanda'ya destek verip, Türkiye'ye bilendiler         
08:01
"Millet İttifakı'nın adayı kim olur?" sorusuna Abdüllatif Şener'den dikkat çeken detay: Kazanan ittifak olur "Millet İttifakı'nın adayı kim olur?" sorusuna Abdüllatif Şener'den dikkat çeken detay: Kazanan ittifak olur         
07:51
Deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler Deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler         
23:50
"HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı "HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı         
22:14
Fuhuş yapılan pansiyona baskın düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı Fuhuş yapılan pansiyona baskın düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı         
21:54
Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor         
21:50
Kızının nişanlısına aşık olan kaynana, düğününe gitmeyi reddetti Kızının nişanlısına aşık olan kaynana, düğününe gitmeyi reddetti         
21:47
Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı         
20:57
Mahsun Kırmızıgül'den hayranlarına müjde! Mahsun Kırmızıgül'den hayranlarına müjde!         
20:31
Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu         
19:16
Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti         
19:15
Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler         
19:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 09:52:24. #1.13#
SON DAKİKA: İlk on ayda otomotiv üretimi yüzde 3 arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement