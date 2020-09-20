Yerden yere vurarak dövüp kaçırdılar...O anlar kamerada - Son Dakika

Yerden yere vurarak dövüp kaçırdılar...O anlar kamerada

Yerden yere vurarak dövüp kaçırdılar.

Yerden yere vurarak dövüp kaçırdılar...O anlar kamerada

Bursa'da alacak verecek meselesi yüzünden yerden yere vurdu araca koyup kaçırdı o anlar kameralara yansıdı

Alacaklı olduğu adamı önce yerden yere vurarak dövdü, kaçırdı, adam seyir halindeki araçtan kurtulmak için atladı başka aracın altında kaldı

BURSA - Bursa'da bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden bir yıkama istasyonunda kameraların önünde feci şekilde dövüldü, sonra kaçırıldı. Arabaya bindirilen kişi kurtulmak için seyir halindeki araçtan atladı ancak arkadan gelen başka bir aracın altında kalarak ağır yaralandı. Darp ve kaçırma anları kameraya yansırken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bursa'da, 13 Eylül gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Karaman Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına arkadaşlarıyla birlikte gelen M.Ö, iddiaya göre hesabı yüksek bulduğu için garsonlarla tartıştı. Çıkan kavgada alkollü olduğu öğrenilen M.Ö, yanında getirdiği tabancayla iş yerine kurşun yağdırdı ardından da aracına binerek olay yerinden kaçtı. Bunun üzerine taraflar arasında husumet başladı.

Darq ve kaçırma olayı ise geçtiğimiz Cuma günü merkez Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesinde bulunan bir oto yıkamada meydana geldi. İddiaya göre arabuluculuk adı altında M.Ö.'den 25 bin lira isteyen şüpheliler İ.Y. ve E.K. aracını yıkamak için oto yıkamaya getiren M.Ö.'nün yanına geldi. Şüphelilerden E.K. ilk olarak M.Ö. ile konuşmaya başladı. Kısa süre konuştuktan sonra E.K., yumruk atarak M.Ö.'yü yere düşürdü. Hırsını alamayan E.K. arka arka M.Ö.'ye tekme ve yumruk salladı. Sonrasında M.Ö.'yü kafasından tutarak yere vurmaya başladı. M.Ö. darp sonucu kendinden geçince E.K. sürükleyerek kendinden geçen M.Ö.'yü yine kendi aracına bindirip hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Osmangazi İlçesi Hürriyet Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde darp ettiği M.Ö. ile seyreden E.K. kavşakta yavaşlayınca M.Ö. araçtan atlayarak kurtulmaya çalıştı. O sırada M.Ö. arkadan gelen başka bir aracın altında kaldı. Durumu gören E.K. aracı bırakıp olay yerinden hızla uzaklaştı. Diğer sürücülerin ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı M.Ö.'nün ilk tedavisini olay yerinde yaparken, Yaralı M.Ö. ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan M.Ö.'nün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Yerden yere vurarak dövüp kaçırdılar...O anlar kamerada

Osmangazi, kaçırma, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 09:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yerden yere vurarak dövüp kaçırdılar...O anlar kamerada - Son Dakika

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