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"İlk orta lise eğitim kurumları 16 Mart itibariyle 1 hafta süreyle tatil edilecek.
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "İlk orta lise eğitim kurumları 16 Mart itibariyle 1 hafta süreyle tatil edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:25 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "İlk orta lise eğitim kurumları 16 Mart itibariyle 1 hafta süreyle tatil edilecek. Üniversitelerimiz 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilecek."
(İHA)
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