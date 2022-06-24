İlk, orta, lise ve üniversiteden birlikte mezun olan ikizler doktor oldu - Son Dakika
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İlk, orta, lise ve üniversiteden birlikte mezun olan ikizler doktor oldu

24.06.2022 19:27
İlk, orta, lise ve üniversiteden birlikte mezun olan ikizler doktor oldu

Serpil Badan çiftinin ikiz kızları Gizem (25) ve Ecem (25), ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi birlikte bitirdi.

Serpil Badan çiftinin ikiz kızları Gizem (25) ve Ecem (25), ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi birlikte bitirdi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden birlikte mezun olan Gizem ve Ecem, "Birlikte okumak çok keyifliydi. Umarız meslek hayatımız boyunca da hep beraber oluruz" dediler.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan 369 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı. Meteorolojinin yağış bilgisi sebebiyle Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nin bin kişi kapasiteli 15 Temmuz Milli İrade Salonu, öğrenci velileri tarafından dolduruldu. Merdiven boşluklarını bile dolduran veliler, çocuklarının mezuniyet törenlerini cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Muhammet Hamidullah Uyanık, Sağlıkta Şiddet Yasası'nın 12 Mayıs 2022'de TBMM de görüşülerek kanunlaştığını hatırlatarak, "Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran kanun maddesi kabul edildi. Ayrıca aynı kanun metni içerisinde sağlık çalışanlarına açılan, yaygın şekilde haksızlıklara neden olan 'malpraktis' davalarında (Doktor hataları nedeniyle açılan davalar) kasıt olmadığı sürece tazminatı devletimizin  üstlenmesini sağlayan kanun maddesi de geçti. Yapılan bu düzenlemelerin hekimlerimizin özellikle genç hekimlerimizin hizmet arzu ve şevkini olumlu yönde etkilemesini diliyorum" dedi.

BİRLİKTE DİPLOMA ALDILARTörende daha sonra Tıp Fakültesi'nin Türkçe ve İngilizce programlarından mezun olan 369 öğrenci hocalarının elinden diplomalarını aldı. Tıp Fakültesi dönem birincisi Gizem Badan, ikiz kardeşi Ecem ile birlikte diploma sevincini yaşadı. Mezuniyet sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan ikiz kardeşler, zorlu geçen 6 yılda birlikte çalışarak başarıya ulaştıklarını söyledi. Kendisinin dönem birincisi olmasından kardeşinin desteğinin büyük olduğunu ifade eden Gizem Badan, "6 yıl bizim için çok zorluydu. Burada üniversite okumaktan ve başarıyla taçlandırmaktan gurur duyuyoruz. Beraber çalıştık ve beraber başardık. Bu yolu ikizimle beraber yürümek çok keyifli. Kardeşimin benim hayatımdaki yeri bambaşka. O olmasaydı belki ben bu konuşmayı yapacak durumda olmazdım" diye konuştu. Gizem'le sadece ilkokul 1'nci sınıfı ayrı okuduklarını belirten Ecem Badan da "Birinci sınıf sonrası hep beraber okuduk. İzmir'den geldiğimiz Erzurum'da beraber zorlu yılları atlattık. Sürekli yan yanaydık. 6 yıl zordu ama beraber olduğumuz için keyifli de geçti. Beraber aynı evde kaldık. Birlikte olmamızın bize büyük faydaları oldu. Birbirimize çok destek olduk. Kim düşerse diğeri onu kaldırdı. Umarım meslek hayatımız boyunca da hep beraber oluruz" dedi.

15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda hekimlik andı içen mezunlar, daha sonra büyük bir coşku içinde kep fırlattı.


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Kaynak: DHA

Atatürk Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

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