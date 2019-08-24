Son Dakika Haberleri: İlk ortak helikopter uçuşu bugün gerçekleştirildi
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İlk ortak helikopter uçuşu bugün gerçekleştirildi

7 dakika önce

MSB: "Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD'li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu bugün gerçekleştirildi"(İHA)

İlk ortak helikopter uçuşu bugün gerçekleştirildi, System.String[]

MSB: " Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD'li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu bugün gerçekleştirildi"

(İHA)

Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:40 Kaynak: İHA
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