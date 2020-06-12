İlk örtü altı üzüm hasadında üreticinin yüzü güldü - Son Dakika

İlk örtü altı üzüm hasadında üreticinin yüzü güldü

MERSİN (İHA) – Mersin merkezin turfanda üretim üssü olan Mezitli ilçesinde ilk örtü altı üzüm hasadı yapıldı.

İlk örtü altı üzüm hasadında üreticinin yüzü güldü, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin merkezin turfanda üretim üssü olan Mezitli ilçesinde ilk örtü altı üzüm hasadı yapıldı. Bu yıl dönüm başına 5,5 tonla 7,5 ton arasında hasat bekleyen üreticilerin yüzleri gülerken, piyasaya kaliteli üzüm sunmaktan da memnunlar. Üreticilerle birlikte serada üzüm kesen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçede yaklaşık 300 dekar alanda 2 bin ton örtü altı erkenci üzüm hasadı yapıldığını söyledi.


Örtü altı üretimde Türkiye'nin önde gelen bölgelerinden biri olan Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde sezonun ilk örtü altı üzüm hasadı gerçekleştirildi. İlçede son 3 yıldır Örtü Altı Üzüm Festivali ile gerçekleştirilen hasat, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle festivalin iptal edilmesi üzerine Esenbağlar Mahallesi'nde üretici Muhammet Kuşca'nın serasında yapıldı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da örtü altı ilk üzüm hasadına katılarak, üreticilerin hasat sevincini paylaştı. Mahalle muhtarları ile birlikte serada üzüm kesen Başkan Tarhan, ilk hasadın tadına da baktı.


"Yaklaşık 300 dekar alanda 2 bin ton örtü altı üzüm hasadı yapılıyor"


Başkan Tarhan, serada gazetecilere yaptığı açıklamada, turfanda üretim yapılan bölgenin Mezitli ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre, Mersin merkeze ise yaklaşık 15 kilometre mesafede kent içinde bir bölge olduğuna işaret etti. Bir anlamda şehrin içerisinde böylesine örtü altı erkenci üzüm yetiştirildiğine dikkat çeken Tarhan, "Karşımızda deniz manzarası, arkamızda orman var. Oldukça önemli, güzel bir çekim merkezi; Mersin'in ve Mezitli'nin en hızlı gelişen bölgelerinden biri. Durum böyle olunca buraya ilgi de çok oluyor. Bir taraftan konut, bir taraftan hastane yapımı, bölgeyi cazip kılıyor. Otel yapma talepleri de var. Böyle bir yerde mayıs-haziran aylarında örtü altı üzüm yetiştiriliyor. Bu, Türkiye'nin en erkenci üzümlerinden. Yaklaşık 300 dekarın üzerinde bir alanda 2 bin ton üzüm hasadı yapılıyor. Bu ürünler de yurt içine ve yurt dışına pazarlanıyor. Önemli tarafı bu; kentin içerisinde böylesine değerli bir ürün var. Bunun desteklenmesini hep istiyoruz. Tarımın desteklenmesini ve kent içinde de tarımın yok edilmemesini istiyoruz" dedi.


"Kent içi tarımı inşaatlara harcatmayalım"


Mezitli'de kent içi tarıma yöneldiklerini ve kadın kooperatifi ile birlikte bu yönde önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Tarhan, bunların oldukça değerli, Türkiye'ye örnek çalışmalar olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini kaydetti.


Son üç yıldır bölgede Üzüm Festivali yaptıklarını anımsatan Tarhan, halkla birlikte şenlik havasına çevirdikleri festivalle Mezitli'nin üretim kapasitesini Türkiye ve dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını söyledi. Bu yıl küresel salgın nedeniyle bu festivali gerçekleştiremediklerini kaydeden Tarhan, önümüzdeki yıllarda festivali yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Üreticilerin, emeklerinin karşılığını alamadıklarına da dikkat çeken Tarhan, "Küresel salgın daha iyi gösterdi ki, tarımın desteklenmeye ihtiyacı var. Çünkü korona virüs gibi salgınlar bir kişiyi öldürüyor ama gıda yetersizliği veya iyi gıdanın olmaması insanlığı öldürüyor. Onun için tarımın, hele böyle özel alanlarda erkenci üzüm yetiştiren üreticilerimizin desteklenmesi gerekiyor. Kenti içindeki tarımın yok edilmemesi, desteklenmesi gerekiyor. Kent içindeki bu tarım alanlarımızı inşaatlara harcatmayalım. Bunun için herkesin desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.


"Çiftçilerimiz bu yılki hasattan memnun"


Esenbağlar Mahallesi Muhtarı Hasan Develi de Türkiye'de turfanda üzümün Mezitli'de yetiştiğini ve çiftçilerin bu yılki hasattan memnun olduklarını söyledi. Develi, "Buradaki her bir serada dönümde 5,5 tonla 7,5 ton arasında hasat kaldırıyoruz. Üreticimiz artık bilinçlendi. Daha önce üzüm henüz olgunlaşmadan gök kesiliyordu ve para etmiyordu. Festival yaparak, hallerle görüşerek bugün durumu daha iyi noktaya getirdik. Şu anda artık üreticilerimiz hem olgun ve kaliteli meyve yetiştiriyorlar hem de değerince para kazanıyorlar. Festivaller yapıp üreticilerimizi bilinçlendirerek örtü altı üzümlerimizin değerine değer katmaya çabalıyoruz. Hem diğer muhtarlarımızın hem belediye başkanımızın bu konuda bize çok büyük destekleri var" şeklinde konuştu.


"5,5 dönümden 25 ton üzüm bekliyoruz"


Üretici Muhammet Kuşca ise 5,5 dönümlük örtü altı serasında bin kök üzüm olduğunu söyledi. Bu yıl yaklaşık 25 ton üzüm beklediğini dile getiren Kuşca, üzümün dalında fiyatıyla tüketiciye ulaştığı fiyat arasındaki uçurumdan yakındı. Kuşça, "Üzüm, burada 5-6 lira, halde 8-10 lira. Biz de burada işçilik, komisyon gibi masrafları baz alarak fiyat belirledik. İşçilik büyük sıkıntı, çalışacak kişi bulamıyoruz. Onun için dalında 5 liraya sattık. Ama maalesef bizden 5 liraya çıkıyor, tüketici 15 liraya yiyor. Aradaki fiyat farkının azalmasını istiyoruz. Üretici olarak rahatsızız" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Mezitli, Türkiye, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 02:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İlk örtü altı üzüm hasadında üreticinin yüzü güldü - Son Dakika Ekonomi

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