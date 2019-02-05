Son Dakika Haberleri: İlk Osmanlı Matbaasının Kurucusu İbrahim Müteferrika Anıldı

İlk Osmanlı Matbaasının Kurucusu İbrahim Müteferrika Anıldı

1 saat önce

İlk Osmanlı matbaasının kurucusu İbrahim Müteferrika vefatının 272. yılında Galata Mevlevihanesi'nde kabri başında düzenlenen programla anıldı.

İlk Osmanlı Matbaasının Kurucusu İbrahim Müteferrika Anıldı, System.String[]
İlk Osmanlı matbaasının kurucusu İbrahim Müteferrika vefatının 272. yılında Galata Mevlevihanesi'nde kabri başında düzenlenen programla anıldı.

İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğünce düzenlenen programda, İbrahim Müteferrika'nın kabri başında Kur'an okundu ve dua edildi.

İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, yaptığı konuşmada Müteferrika'nın hayatına ilişkin bilgiler aktardı.

İbrahim Müteferrika'nın aslen papazlık eğitimi almış bir Macar olduğunu belirten Yılmaz, "20 yaşlarına doğru incelediği eski İncillerde, Hazreti Muhammed'in peygamberliğini müjdeleyen ifadeye rastlıyor ve bunun üzerine araştırmalar yaparak Müslüman oluyor. İstanbul'a geliyor, Osmanlı ülkesine hicret ediyor. İstanbul'a geldiği andan itibaren çok seçkin bir çevrede bulunuyor. İlk eseri Risale-i İslamiye, yani İslam dinini anlattığı bir eser." diye konuştu.

Müteferrika'nın en bilinenin yönünün matbaacılık olduğuna değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Onu ilk Osmanlı matbaasını kuran insan olarak tanıyoruz ama Müteferrika matbaacılığı, sıradan bir matbaa kurma faaliyeti değil. Osmanlı devletini ve toplumunu geliştirmek amacıyla bilgiyi tabana yaymak, kitabı ve kütüphaneyi yaygınlaştırmak, çok yönlü bir kültür hamlesidir. Bastığı eserlere baktığımızda yaşadığı dönemde Osmanlı toplumunun ve devletinin içinde bulunduğu durumu ve bundan nasıl kurtulması gerektiğini düşünüyor ve çözüm üreten eserler basıyor."

Yılmaz, Müteferrika'nın ilginç kişiliğinin önemine değinerek, "Osmanlı kültürünün ne kadar kuşatıcı bir yapıya sahip olduğunu da gösteriyor. Papazlık eğitimi almış bir insanın, Osmanlı toplumuyla, kendi toplumuyla bütünleştirip, Osmanlı devletinin ileri ideallerine hizmet eden bir hale getirmesinin ilginç bir örneğidir. Kültür, eğitim, inanç, sanat tarihimizde çok önemli bir yer edinmiş insandır." dedi.

Programa, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:40 Kaynak: AA

Galata, İstanbul, İbrahim Müteferrika, Kültür Sanat
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