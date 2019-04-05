Son Dakika Haberleri: İlk Özel Robotik Aracın Ay'a İnmesine Bir Adım Kaldı

İlk Özel Robotik Aracın Ay'a İnmesine Bir Adım Kaldı

2 saat önce

İsrailli uzay şirketi SpaceIL tarafından geliştirilen, Beresheet uzay aracı Ay'ın yörüngesine girerek Ay'a inmeye bir adım daha yaklaştı.

İlk Özel Robotik Aracın Ay'a İnmesine Bir Adım Kaldı, System.String[]
İsrailli uzay şirketi SpaceIL tarafından geliştirilen, Beresheet uzay aracı Ay'ın yörüngesine girerek Ay'a inmeye bir adım daha yaklaştı.

Teknoloji sitesi theverge.com'un haberine göre, 11 Nisan'da aya inmesi beklenen Beresheet robotik uzay aracı, kendini ayın yörüngesine başarılı bir şekilde eklemeyi başardı.

Beresheet Ay'a inmeyi başarırsa, Ay'a ayak basan ilk özel uzay aracı olacak.

Kar amacı gütmeyen İsrailli teknoloji şirketi SpaceIL tarafından geliştirilen robotik uzay aracı geçtiğimiz şubat ayında SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılmış ve o tarihten bu yana kendini yörüngesini belli aralıklarla Ay'a göndermeye devam ediyordu.

Habere göre Beresheet bugüne kadar 3.4 milyon mil uzay yolculuğu yaparak 12 yörünge yolculuğu tamamladı. Bu arada da dünya ve kendisinin fotoğraflarını çekti.

Gelecek hafta içersinde robotik uzay aracının kendini ateşleyerek ayın yörüngesinden yüzeyine inmesi bekleniyor. 11 Nisan'da Beresheet'in kendini bir kez daha ateşleyerek ayın yörüngesi ve yüzeyinden çıkarması planlanıyor.

Sadece 600 gram ağırlığındaki Beresheet uzay aracının Ay'a iniş yaptığı sırada 200 kilogram ağırlığında kalması bekleniyor.

Beresheet geçtiğimiz şubat ayında ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral'de bulunan uzay merkezinden fırlatılan roket ile uzaya gönderilmişti. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:48 Kaynak: DHA

Kar, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu: 18-20 Bin Arasındaki Fark Korunarak Süreç Tamamlanacak Nöbetçi Noter Uygulaması 6 Nisan'da Başlıyor Güzel Oyuncu Hazar Ergüçlü, Cesur Pozlarıyla Yürek Hoplattı! Sayım Biten İlçelerde Hangi Partiye Kaç Oy Yazıldı? İşte Son Durum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 12:56:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlk Özel Robotik Aracın Ay'a İnmesine Bir Adım Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]