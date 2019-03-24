İlk Özel Yolcu Treni Kars'a Geldi
38 dakika önce
Bakü arasında yolcu taşımacılığında kullanılması planlanan ve Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 21 Mart'ta Türkiye'ye giriş yapan özel yolcu treni Kars'a geldi.
ANKARA- Bakü
arasında yolcu taşımacılığında kullanılması planlanan ve Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 21 Mart
'ta Türkiye
'ye giriş yapan özel yolcu treni Kars
'a geldi. Sabah
saat 09.00'da Kars Garı'na gelen Özel Yolcu trenini karşılamaya gelenler arasında gelin ve damat da vardı.
Avrupa- Asya
arasında yolcu taşıyacak olan ilk özel yolcu treni Marmaray
Boğaz Tüp Geçişi'nden sonra Ankara
'ya ulaştı. Pekin
'den Londra
'ya kesintisiz sefer yapılmasının hedeflendiği proje kapsamında Kars'a varan ilk özel yolcu trenini vatandaşlar karşıladı. Treni karşılayanlar arasında yeni düğün eden bir çift de vardı. Merkeze bağlı Yağkesen köyünde oturan Kasım Sait, Bingöllü gelin Gülsüm ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmek için tren garına geldi. Treni de gezen Sait çifti, Bakü hayalleri kurdukları ve ilk fırsatta Bakü'ye gitmek istediklerini söyledi.
- Kars
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:16 Kaynak: DHA
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