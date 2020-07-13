İlk payitahtta 'Ayasofya sevinci' - Son Dakika

İlk payitahtta 'Ayasofya sevinci'

BURSA - Ayasofya'nın 86 yıl sonra tekrar camiye dönüştürülmesi bütün Türkiye ve dünyada olduğu gibi Osmanlı'nın ilk payitahtı olan Bursa'da da büyük coşkuyla karşılandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ayasofya'nın Türk milleti ve İslam alemi için çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Danıştay 10. Dairesi'nin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etmesi ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı kararnameyle 86 yıl sonra Ayasofya'nın tekrar camiye çevrilmesi, Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'da da büyük sevinçle karşılandı. Osmanlı Devleti'nin kurucuları Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin bulunduğu Tophane Meydanı'nda toplanan Bursalılar, mehter takımının konseriyle coşku yaşadı. AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın düzenlediği törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Mustafa Esgin, Vildan Yılmaz Gürel, belediye başkanları, parti teşkilatlarının üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program öncesinde Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri protokol mensupları tarafından ziyaret edilerek dua edildi.

Fetih süresinin okunduğu törende konuşan İl Başkanı Ayhan Salman, İstanbul'un fethinden itibaren 481 yıl cami olarak hizmet veren Ayasofya'nın 86 yıl sonra tekrar Fatih Sultan Mehmed'in vasiyetine uygun hale getirildiğini belirtti. Kararın Türk milletine, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlı olmasını dileyen Salman, Ayasofya'nın dirilişinin mazlum ve mağdurların umut ateşinin yeniden alevlenişi olduğunu dile getirdi.

"Ayasofya bizim için değerli ve kıymetlidir"

"Öyle değerler ve eserler vardır ki o şehre ve millete değil; insanlığa mal olmuştur" diyerek Ayasofya'nın önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ayasofya'nın İstanbul'da olmasına rağmen Türkiye'nin, İslam aleminin ve insanlığın bir değeri olduğunu ifade etti. 86 yıllık hatadan dönülmenin sevincini millet olarak yaşadıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, "Ayasofya'nın camiye dönüşümünü Bursa'da da coşkuyla karşılıyoruz. Ayasofya'nın camiye dönüşümü Filistin'de, Ortadoğu'da, Kafkaslarda ve Balkanlar'da coşkuyla karşılanıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Müslüman Türk milletinin içindeki feraset, basiret ve dirayet olduğu sürece bu milletten bu inancını kimse söküp atamayacaktır. Ayasofya bizim için değerli ve kıymetlidir. Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere bugüne kadar Ayasofya'nın yaşatılmasında emeği geçen büyüklerimizi rahmet ve minnetle anlıyorum. Cumhurbaşkanımız ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere bu süreçte emeği geçen ve olumlu karar veren Danıştay üyelerine teşekkür ediyorum. Milletimize hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi.