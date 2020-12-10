İlk Pfizer aşısını yaptıran 90 yaşındaki kadın konuştu: Harika hissediyorum

Dünyada klinik deneyler dışında Pfizer-BioNTech aşısı olan ilk kişi olarak kayıtlara geçen 90 yaşındaki Margaret Keenan, ilk dozdan sonra nasıl hissettiğini anlattı. Keenan, "Harika hissediyorum ve eve gidebileceğim ve ailemle güzel zaman geçirebileceğim için çok mutluyum" dedi.

Hastaneden taburcu edildikten sonra kendini harika hissettiğini ifade eden Keenan, aşılanmanın hem kişi olarak kendisi için hem de dünyanın geri kalanı için büyük bir gün olduğunu belirterek, herkese aşı programına kaydolma çağrısı yaptı.

YAŞLI KADININ GÖRNTÜLERİ TÜM DÜNYAYA YAYILMIŞTI

"Her şey çok büyük bir kasırga gibi oldu ancak henüz her şey tam anlamıyla batmış değil" diyen 90 yaşındaki kadın, "Harika hissediyorum. Eve gidebileceğim ve ailemle güzel zaman geçirebileceğim için çok mutluyum" diye konuştu.

Kalp kontrolleri için yerel bir hastanede kısa bir süre kaldığı sırada aşı olan Keenan'ın fotoğrafları ve görüntüleri tüm dünyaya yayılmıştı.

İNGİLTERE AŞIYA ONAY VEREN İLK ÜLKE OLMUŞTU

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geçen Salı Günü İngiltere'de kullanılmaya başlandı.

Ulusal Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi (JCVI), ülkede toplu Kovid-19 aşılamasına ilişkin "öncelikliler" listesi açıklamıştı. Buna göre, aşılamanın öncelikli yapılacağı gruplar, bakımevinde kalanlar ve bakıcıları, 80 yaş üstündekiler ile sağlık çalışanları, 75 yaş üstündekiler, 70 yaş üstündekiler ve klinik olarak savunmasız olanlar, 65 yaş üstündekiler, 16-64 yaş arasında ölüm riskini barındıran hastalıklara sahip olanlar, 60 yaş üstündekiler, 55 yaş üstündekiler ve 50 yaş üstündekiler şeklinde sıralanmıştı.