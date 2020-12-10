İlk Pfizer aşısını yaptıran 90 yaşındaki kadın konuştu: Harika hissediyorum - Son Dakika

İlk Pfizer aşısını yaptıran 90 yaşındaki kadın konuştu: Harika hissediyorum

10.12.2020 22:04

İngiltere'de Pfizer-BioNTech aşısının uygulandığı ilk kişi olan 90 yaşındaki Margaret Keenan, "Harika hissediyorum" dedi. Keenan, "Ailemle güzel zaman geçirebileceğim için çok mutluyum" diye konuştu.

Dünyada klinik deneyler dışında Pfizer-BioNTech aşısı olan ilk kişi olarak kayıtlara geçen 90 yaşındaki Margaret Keenan, ilk dozdan sonra nasıl hissettiğini anlattı. Keenan, "Harika hissediyorum ve eve gidebileceğim ve ailemle güzel zaman geçirebileceğim için çok mutluyum" dedi.

Hastaneden taburcu edildikten sonra kendini harika hissettiğini ifade eden Keenan, aşılanmanın hem kişi olarak kendisi için hem de dünyanın geri kalanı için büyük bir gün olduğunu belirterek, herkese aşı programına kaydolma çağrısı yaptı.

YAŞLI KADININ GÖRNTÜLERİ TÜM DÜNYAYA YAYILMIŞTI

"Her şey çok büyük bir kasırga gibi oldu ancak henüz her şey tam anlamıyla batmış değil" diyen 90 yaşındaki kadın, "Harika hissediyorum. Eve gidebileceğim ve ailemle güzel zaman geçirebileceğim için çok mutluyum" diye konuştu.

Kalp kontrolleri için yerel bir hastanede kısa bir süre kaldığı sırada aşı olan Keenan'ın fotoğrafları ve görüntüleri tüm dünyaya yayılmıştı.

İNGİLTERE AŞIYA ONAY VEREN İLK ÜLKE OLMUŞTU

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geçen Salı Günü İngiltere'de kullanılmaya başlandı.

Ulusal Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi (JCVI), ülkede toplu Kovid-19 aşılamasına ilişkin "öncelikliler" listesi açıklamıştı. Buna göre, aşılamanın öncelikli yapılacağı gruplar, bakımevinde kalanlar ve bakıcıları, 80 yaş üstündekiler ile sağlık çalışanları, 75 yaş üstündekiler, 70 yaş üstündekiler ve klinik olarak savunmasız olanlar, 65 yaş üstündekiler, 16-64 yaş arasında ölüm riskini barındıran hastalıklara sahip olanlar, 60 yaş üstündekiler, 55 yaş üstündekiler ve 50 yaş üstündekiler şeklinde sıralanmıştı.

İlk Pfizer aşısını yaptıran 90 yaşındaki kadın konuştu: Harika hissediyorum

Pfizer, Kadın, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İlk Pfizer aşısını yaptıran 90 yaşındaki kadın konuştu: Harika hissediyorum - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Rasulayn'daki terör saldırısında şehit olan askerlerimizden birinin kimliği belli oldu Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi Başakşehir'in dünyaca ünlü eski yıldızı Robinho, taciz nedeniyle hapse giriyor Hakan Altun ve Gunca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı Dünyanın en zengin bankacısı Joseph Safra hayatını kaybetti Son Dakika: Sağlık Bakanlığı toplam koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı: 1 milyon 748 bin 567 vaka var MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde Son Dakika: Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 220 kişi vefat etti, 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi
'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor         
22:05
Bu kadarına da pes! Ekmek pişirmek için toplanan kadınlardan 72'si koronavirüse yakalandı Bu kadarına da pes! Ekmek pişirmek için toplanan kadınlardan 72'si koronavirüse yakalandı         
21:49
Meteoroloji'den 43 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 43 il için sağanak yağış uyarısı         
21:39
Reuters'tan Türkiye iddiası: ABD yaptırım hazırlığında, her an duyurulabilir Reuters'tan Türkiye iddiası: ABD yaptırım hazırlığında, her an duyurulabilir         
21:16
Defne Samyeli: Coğrafyamızda erkekler kendisini fasulye gibi nimetten sayıyor Defne Samyeli: Coğrafyamızda erkekler kendisini fasulye gibi nimetten sayıyor         
21:08
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor         
20:24
Güney Kore'de koronavirüs salgını ile ilgili yeni araştırma: 6 metreden de bulaşabiliyor Güney Kore'de koronavirüs salgını ile ilgili yeni araştırma: 6 metreden de bulaşabiliyor         
19:46
Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü         
19:28
Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı         
17:16
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada         
14:22
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 22:32:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İlk Pfizer aşısını yaptıran 90 yaşındaki kadın konuştu: Harika hissediyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei