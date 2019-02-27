Son Dakika Haberleri: İlk Pilotlardan Tayyareci Fethi Bey Anıldı

İlk Pilotlardan Tayyareci Fethi Bey Anıldı

1 saat önce

Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından ve Fethiye'ye ismini veren Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, ölümünün 105'inci yılında törenle anıldı.

İlk Pilotlardan Tayyareci Fethi Bey Anıldı, System.String[]
Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından ve Fethiye'ye ismini veren Şehit Yüzbaşı Tayyareci


Fethi Bey, ölümünün 105'inci yılında törenle anıldı.


Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Şehit Fethi Bey Parkı'ndaki anıtın önünde düzenlenen törende, kahramanların milletlerin tarih yolculuğunda deniz fenerleri olduğunu söyledi.


Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'in aynı zamanda ilçeye adını veren kişi olduğuna işaret eden Saatcı, böyle bir ilçede yaşamanın onurunu taşıdıklarını vurguladı. Saatcı, "Bu millet kahramanlarla tarih yolculuğuna devam etmiş. Bu tören, 2004 yılından itibaren devam etmektedir. Bizim vatandaşımızın vefa örneğini de gösteriyor. Bizler, vefalı davranmak zorundayız ve tarihimize sahip çıkmalıyız." dedi.


Konuşmaların ardından, Türk Hava Kurumu pilotları Türk bayrağı ve Şehit Fethi Bey'in posterinin bağlandığı paramotorlarla gösteri uçuş yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:15 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Hırsızın, Kuyumcuya Kurşun Yağdırdığı Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı Keşmir'de Tansiyon Yükseliyor... Hint Basını: Hint Savaş Uçağı Düştü, Pilotlar Öldü

Jess Molho, Katıldığı Canlı Yayında Defne Joy Foster'ın Ölüm Haberini Nasıl Aldığını Anlattı Dansözlere Para Takan Kocasını Bıçaklayan Kadına Tahliye
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 14:41:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlk Pilotlardan Tayyareci Fethi Bey Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]