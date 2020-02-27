İlk pilotlardan Tayyareci Fethi Bey anıldı - Son Dakika
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İlk pilotlardan Tayyareci Fethi Bey anıldı

6 saat önce

Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından ve Fethiye ilçesine ismini veren Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, ölümünün 106. yılında törenle anıldı.

Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından ve Fethiye ilçesine ismini veren Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, ölümünün 106. yılında törenle anıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Şehit Fethi Bey Parkı'ndaki anıtın önünde düzenlenen törende, Fethiye ilçesinin adını Fethi Bey'den almasının onur verici olduğunu söyledi.

Bir ülkenin, yetiştirdiği değerleri gelecek nesillere aktarmadığı takdirde kökünden koparılmış ağaç gibi yok olacağını ifade den Gürün, "Geçmişte ülkemize katkı yapan, ülkenin kalkınmasına katkısı olan tüm değerleri topluma anlatmak zorundayız. Fethiye aldığı isimle bu büyük görevi taşıyor. Muğlalılar olarak bundan gurur duyuyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından, Türk Hava Kuvvetlerine ait üç savaş uçağı saygı geçişi yaptı. Türk Hava Kurumu pilotları ise Türk bayrağı ve Şehit Fethi Bey'in posterinin bağlandığı paramotorlarla gösteri gerçekleştirdi.

Türk Hava Kurumunun model uçak gösterisi de ilgiyle izlendi.

İlk pilotlardan Tayyareci Fethi Bey anıldı

Fethiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:45 Kaynak: AA
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