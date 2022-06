İlk renkli James Webb Uzay Teleskobu görüntüsü geliyor!

NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun ilk tam renkli görüntülerini ve spektroskopik verilerini yayınlayacağı tarihi açıkladı. Teleskop geçen yıl aralık ayında, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa üretildi.

Görüntüler 12 Temmuz'da yayınlanacak

NASA, çarşamba günü yaptığı açıklamada, James Webb Teleskobu'nun çalışmaya başlamadan önce altı aylık bir kurulum aşamasından geçtiğini belirtti. Aynı zamanda aletlerin, uzay ortamına uygun şekilde yapıldığını da söyledi. Uzaya fırlatılan en büyük ve en gelişmiş gözlemevi olmasıyla da son derece dikkat çekici.

You have a date with @NASAWebb. On July 12, the first full color images and data from the world's most powerful observatory will be revealed: https://t.co/pmp6eqioBz It's time to #UnfoldTheUniverse. pic.twitter.com/iTznM6LxFd — NASA (@NASA) June 1, 2022

Tüm gelişmişliğin üzerine NASA, teleskoptan alınan ilk tam renkli görüntülerin 12 Temmuz'da yayınlanacağını söyledi. ABD ajansı konuyla ilgili açıklama yaptı. "Bu titiz süreç, yıllarca süren teknolojik gelişmeler ve görev planlamasıyla birleşerek ilk görüntülerin ve verilerin ortaya çıkmasına neden oldu."

Ajansa göre, ilk görüntüler kuşkusuz görevin ilhamını ve evrenin kökenini yansıtacak. Aynı zamanda yıldızların yaşam döngüsünü ve diğer gezegenleri analiz etmeyi içeren temaları da kapsayacak. Bununla birlikte bilim insanları, bu görüntülerin galaksilerin zaman içindeki evrimini görmeye yardımcı olacağına da inanıyor.

Son testi geçtikten sonra teleskop, ilk bilimsel görüntüleme ve gözlemlemeye başlayacak. Sonrasında ekip, öncelikli hedefler listesi üzerinde çalışacak. Son olarak prodüksiyon ekibi, görüntüleri gök bilimciler ile işleyecek.

James Webb, şimdiye kadar yapılmış en masraflı bilimsel teleskoplardan biri olarak yer alıyor. Teleskobun NASA'ya, yaklaşık 10 milyar dolara mal olması bekleniyor.

