"İlk Roman, İlk Çeviri, İlk Yayın" edebiyat söyleşisi - Son Dakika

"İlk Roman, İlk Çeviri, İlk Yayın" edebiyat söyleşisi

İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali (İTEF) kapsamında "İlk Roman, İlk Çeviri, İlk Yayın" başlıklı edebiyat söyleşisi düzenlendi.

İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali (İTEF) kapsamında "İlk Roman, İlk Çeviri, İlk Yayın" başlıklı edebiyat söyleşisi düzenlendi.

Bu yıl ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dijital ortama taşınan festivalin "Günebakan" serisi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlik, İTEF'in sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Etkinlikte, ilk romanı "Kartela" ile okurlarla buluşan yazar Ezgi Özbek Şenel, Rumenceden Türkçeye çevirdiği "Kelimesiz Ela" adlı kitabın çevirmeni İoana Tezçakın Tiron ve bu yıl yayın hayatına başlayan İlksatır Yayınevi'nin kurucusu Bahar Şen Kazancı bir araya geldi.

Yazar Şenel, yaklaşık 2 yıl önce bitirdiği kitabının düzenlemesiyle çok vakit harcadığını, bu nedenle kitabın okuyucuyla yeni buluşabildiğini belirterek, "Yaklaşık 7 yıldır yazdıklarımı paylaşıyorum. Bu paylaşma sürecinin dışında yazmayı öğrendiğimden beri yazıyorum." dedi.

Kitap okuyucuyla buluşana kadar pes etmemek gerektiğinin altını çizen Şenel, "Çünkü her zaman umut var. Bir şey için gerçekten kendinize adıyorsanız ve bunu gerçekten istiyorsanız zaten oluyor. Ben yazmayı zaten kendim için yapıyorum, zaten kendiniz için yazıyorsanız birinin onayına ihtiyaç duymayabiliyorsunuz." ifadesini kullandı.

Şenel, güvenle ve farklı yollar deneyerek çalışmaya devam etmek gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ben bunu öyküde buldum ben öykü yazmayı çok seviyorum. Roman daha karmaşık ve girift bir yapıya sahip. Yoruyor bir yerden sonra ve fark edilmesi için gerçekten bir insanın size vakit ayırması gerekiyor ama öykü de daha hızlı bir şekilde görülebiliyorsunuz, daha net bir şekilde kendinize aktarabiliyorsunuz."

"Kelimelerin tınısı, müziği inanılmaz"

Rumenceden Türkçeye tercüme edilen "Kelimesiz Ela" adlı kitabın çevirmeni İoana Tezçakın Tiron, çevirmenliğe başlama hikayesini anlattı.

Üniversitede iktisat eğitimi aldığını, sayısal bölümlere ilgi duymasına ve çocukluğunda matematik öğretmeni olmak istemesine rağmen okumanın, kitabın ve edebiyatın hep hayatında olduğunu dile getirdi.

Edebiyatın kendisi için bir çeşit kaçış olduğunu belirten Tiron, "Her zaman okumayı çok sevdim. Kelimelere inanılmaz bir ilgim var, kelimeleri çok seviyorum. Kelimelerin tınısı, müziği inanılmaz. Her dilde sevdiğim, aşık olduğum kelimeler var." şeklinde konuştu.

Fransızca, Rusça, İngilizce, Rusçadan sonra Türkçeyi öğrendiğini, 2000 yılından beri çevirmenlik yaptığını kaydeden Tiron, şöyle devam etti:

"Türkçeyi çok sevdim, okuyarak öğrendim. Çok sevdiğim Türk yazarlar da var. Tabii her yazarı çeviririm diyemem. Yazarı çok iyi tanımam ve kitabını tamamen okuyup bana uygun olduğunu anlamam gerekiyor. O frekansı yakalamam ve yazarla aynı dili konuşmam lazım."

"Hep iyi bir okur olmaya çalıştım"

Yayın hayatına yeni başlayan İlksatır Yayınevi'nin kurucusu Bahar Şen Kazancı ise yayınevinin Kasım 2019'da kurulduğunu söyledi.

İletişim mezunu olduğunu ama hayatında hiçbir şeyin kronolojik olarak ilerlemediğini, reklamcılık sektöründe çalıştığını ve 35 yaşından sonra üniversite okuduğunu anlatan Kazancı, "Öncesinde bir metin yazarlığı veya editörlük asla yoktu. Ben hep iyi bir okur olmaya ve okuduğumu iyi anlamaya çalıştım." dedi.

Mektepli-alaylı ayrımına çok takılmadığını ifade eden Kazancı, "Ne yaparsanız yapın gayret ettiğinizde, disiplinle ve özveriyle çalıştığınızda iyi şeyler yapılacağına inanıyorum. Ben buradan bakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Festivalin "Günebakan" serisinin son günü 18 Eylül'de Türk yayıncılar, yayın çizgilerini ve gelecek planlarını İTEF'e özel hazırladıkları videolarda anlatacak.

"12. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali"nin bu yılki 3. bölümü ise ekim ayında edebiyat meraklılarıyla buluşacak.

Edebiyat, İstanbul, Kazancı, Roman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 22:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'İlk Roman, İlk Çeviri, İlk Yayın' edebiyat söyleşisi - Son Dakika

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