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İlk şampiyonluğun mimarı 40 yıl sonraki maçta sahadakiler gibi sevindi - Son Dakika

İlk şampiyonluğun mimarı 40 yıl sonraki maçta sahadakiler gibi sevindi

04.06.2021 14:45
İlk şampiyonluğun mimarı 40 yıl sonraki maçta sahadakiler gibi sevindi, System.String[]

Kocaelispor'u 1979-1980 sezonunda şampiyon yapan Teknik Direktör Fethi Demircan, yeşil siyahlı takımdaki başarılı yıllarını anlatarak, 4-0'lık Sakaryaspor maçında sahadaymışcasına sevindiğini dile getirdi.

Kocaeli spor'u 1979-1980 sezonunda şampiyon yapan Teknik Direktör Fethi Demircan, yeşil siyahlı takımdaki başarılı yıllarını anlatarak, 4-0'lık Sakaryaspor maçında sahadaymışcasına sevindiğini dile getirdi.

Kocaelispor'da ilk kez şampiyonluk yaşadığı 1979-1980 sezonunda takımın başında olan Teknik Direktör Fethi Demircan, yıllar sonra o günleri ve Kocaelispor'un 1. Lig'e yükselmesiyle ilgili duygularını paylaştı. Belediye personeli olan futbolcularla yaşadığı şampiyonluk yıllarını anlatan Demircan, yeşil-siyahlı takımın 4-0'lık Sakaryaspor galibiyetinde sahadaymış gibi sevindiğini söyledi.

1979-80 sezonunda Kocaelispor

Yıllar önce Kocaelispor'un başındayken yaşadığı ilk şampiyonluğu anlatan Fethi Demircan, "O dönem Kocaelispor örnek bir spor kulübüydü. Sayın İsmail Kalkandere başkandı ve dönemin İzmit Belediye Başkanı Cevdet Bağdatlı kulübe destek veriyordu. Ay başına denk gelen günde futbolcular gider, orada maaşlarını alırdı. Çünkü hepsi İzmit Belediyesi'nde çalışıyordu. Zaten bir kulübün başarısındaki en büyük etki, futbolcularının maaşlarının, primlerinin gününde ve vaat edilen rakamlar dahilinde ödenmesidir. Takımın hemen hemen hepsi İzmitliydi. Bir tane Ahmet Gülmez vardı, Elazığlı. Ben onu Elazığspor'dan getirdim. Bir de Adnan diye bir oyuncu vardı, santrafor. Kocaelispor'da çok değerli bir kaptan vardı, Mahir. Oturmasıyla, kalkmasıyla, disipliniyle, her konuda örnek bir kaptandı" dedi.

"Şampiyonluk duygusunu tarif etmek mümkün değil"

Şampiyon oldukları sezonda iç sahada rakip tanımladıklarını söyleyen Demircan, "O sezon kendi sahamızda oynadığımız hiçbir maçta zorlanmadık. Deplasmanda da bir tek Antalya'ya yenildik. Antalya'ya da yenilişimizin nedeni; ben bunu vicdanen söylüyorum, Biz o mağlubiyeti hak etmemiştik. İzmit'te oynadığımız ve 1-0 galip geldiğimiz Antalya maçı vardı. Çünkü Antalya ile çekişiyorduk. Bir de Düzce maçı vardı. Bu iki maç kırılma maçımızdı diyebilirim. En önemlisi o dönem seyirci Kocaelispor'a inanıyor, hiçbir maçta yalnız bırakmıyordu. Taraftarımız Türkiye Cumhuriyet'ine örnek bir taraftardı. Şampiyon olduğumuz günkü seyircinin duygularını, bizim duygularımızı anımsıyorum da inanılmaz bir olaydı. Gece yatamadım, hep o heyecanı yaşadım. Şampiyonluk duygusunu tarif etmek hala mümkün değil" diye konuştu.

40 yıl sonra sahadaymışcasına şampiyonluğu yaşadı

Kocaelipsor'un, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek TFF 1. Lig'e yükseldiği maçı da heyecanla takip ettiğini dile getiren Fethi Demircan, "Zaten ilk golden sonra 'Bu iş biter' diye düşündüm. Skor 4-0 olunca da son derece mutlu oldum. Tabii ilk şampiyonluk gibi değil de, kendimi o takımın bir ferdi, taraftarı, yönetici, antrenörü olarak görerek bütün o mutlulukları duydum. Kocaelispor'un takımına sahip çıkan büyük bir taraftarı var. Kocaelispor maddi imkanları da yüksek olan bir takım. Çünkü sanayi bölgesi olduğu için maddi olanaklar yüksek ve imkanlar temin edilirse kulübe daha büyük gelirler sağlanabilir. Ayrıca Kocaeli'de futbolcu yetişiyor. Şunu söyleyeyim; Kocaelispor'da büyük Metin, Yusuf ve milli olan bir futbolcumuz vardı. Türkiye'de en büyük noksanlığı, A takım teknik direktörlerinin yeteri derecede genç takımlara sahip çıkmaması, onları değerlendirmemesi" şeklinde konuştu.

A takım antrenörlerine önerilerini sıraladı

Son olarak teknik direktörlere önerilerde bulunan Demircan, "Takımını birbirini tamamlayan oyunculardan seçmeli. Ben altyapıya önem vermeyen, idmanlarına katılmayan bir teknik adamın o kulübe büyük faydalar sağladığı kanaatinde değilim. Şampiyon olabilirsin ama yetiştirdiğin futbolcular bir ömür boyu seni hatırlar, sana saygı duyar. Nitekim Kocaelispor olsun, Samsunspor olsun, Galatasaray olsun bütün çalıştırdığım takımlardaki genç sporcuların hepsi hala beni arar. 'Sen bizi yetiştirdin. Allah senden razı olsun' deyip bana sahip çıkarlar. Öte yandan uzun yıllar sonra İzmit Belediyesi de bana 1979-80 yılı şampiyonluğu için teşekkür plaketi göndermiş hatırlanmaktan çok mutlu oldum. Güzel izler bırakırsanız tarih sizi unutmaz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

İlk şampiyonluğun mimarı 40 yıl sonraki maçta sahadakiler gibi sevindi
İlk şampiyonluğun mimarı 40 yıl sonraki maçta sahadakiler gibi sevindi
İlk şampiyonluğun mimarı 40 yıl sonraki maçta sahadakiler gibi sevindi
İlk şampiyonluğun mimarı 40 yıl sonraki maçta sahadakiler gibi sevindi
İlk şampiyonluğun mimarı 40 yıl sonraki maçta sahadakiler gibi sevindi
İlk şampiyonluğun mimarı 40 yıl sonraki maçta sahadakiler gibi sevindi
İlk şampiyonluğun mimarı 40 yıl sonraki maçta sahadakiler gibi sevindi

Sakaryaspor, Şampiyon, Antalya, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İlk şampiyonluğun mimarı 40 yıl sonraki maçta sahadakiler gibi sevindi - Son Dakika Spor


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