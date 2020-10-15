İlk sanal gıda fuarı The Fource 23 Kasım'da başlıyor - Son Dakika

İlk sanal gıda fuarı The Fource 23 Kasım'da başlıyor

15.10.2020 12:41
İlk sanal gıda fuarı The Fource 23 Kasım'da başlıyor, System.String[]

7-9 Temmuz tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik sektörel sanal ticaret heyetinde gıda sektöründen 22 Türk firmasıyla 50'nin üzerinde yerleşik alıcıyı dijital ortamda buluşturduklarını ve 200'den fazla ikili görüşme gerçekleştirmesini sağladıklarını belirten Ege İhracatçı...

7-9 Temmuz tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik sektörel sanal ticaret heyetinde gıda sektöründen 22 Türk firmasıyla 50'nin üzerinde yerleşik alıcıyı dijital ortamda buluşturduklarını ve 200'den fazla ikili görüşme gerçekleştirmesini sağladıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, 'yeni normal' düzene hızla uyum sağladıklarını, 23-27 Kasım tarihleri arasında ilk sanal gıda fuarı The Fource'u düzenleyeceklerini dile getirdi.

Tüm dünyayı etkileyen korona virüsü salgını, yaşamın her alanında köklü değişiklikleri beraberinde getirdi. İnsan hayatını tehlikeye atan salgın başta günlük hayatta ciddi değişikliklere yol açarken, ticaret hayatını da tamamen değiştirdi. Küresel ölçekte yaşanan bu salgın ile ülkelerin sınırlarını kapatması, ithalat ve ihracatta yaşanan engeller gıdaya ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Salgın, tüm dünyada gıda ve tarım sektörlerinin stratejik önemde olduğunu, pazarlamanın ve satışın da yeni döneme adapte olması gerektiğini ortaya koydu. Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, taze meyve sebze, meyve sebze mamulleri, su ürünleri, kanatlı, yumurta, bal, süt ürünleri, zeytin, zeytinyağı, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, odun dışı orman ürünleri, baharatlar, unlu mamuller başta gıda sektöründe Türkiye'nin gıda üretim ve ihracat üssü Ege Bölgesi, pandemi dönemine uyumlu olarak gıda ürünlerinin pazarlamasını dijital ortama taşıdı.

"İlk sanal gıda fuarı The Fource'u 23-27 Kasım tarihlerinde düzenliyoruz"

7-9 Temmuz tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik sektörel sanal ticaret heyetinde gıda sektörlerinden 22 Türk firmasıyla 50'nin üzerinde yerleşik alıcıyı dijital ortamda buluşturduklarını ve 200'den fazla ikili görüşme gerçekleştirmesini sağladıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, 'yeni normal' düzene hızla uyum sağladıklarını, 23-27 Kasım tarihleri arasında ilk sanal gıda fuarı The Fource'u düzenleyeceklerini dile getirdi. Pandemi döneminde sanal fuarların ihracatçıların ürünlerini pazarlamadaki en önemli enstrüman haline geldiğinin altını çizen Celep, "2020'nin başından beri birçok fuarın belirsiz bir zamana ötelenmesi, fuarcılık sektöründe de değişime yol açtı. Fiziki fuarlar ile aynı özelliklere sahip; ancak çok daha az maliyetli olan sanal fuarlar ile ihracatçı firmaları potansiyel müşterileri ile buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda ilk sanal gıda fuarı The Fource'u 23-27 Kasım tarihlerinde düzenliyoruz. Firmalarımız için katılım ücreti 10 bin TL olarak belirlendi" dedi.

The Fource sanal gıda fuarının temasını Anadolu olarak belirlediklerini kaydeden Celep, şunları söyledi:

"The Fource, Türkiye ve dünyadan ünlü konukların katılımıyla gerçekleşecek seminerleri ve etkinlikleriyle 'gerçek' fuar deneyimini aratmayacak. Kendine has, anlamlı, kalıcı ve çekici bir isim ile yeni nesil fuar anlayışını hissettirmeyi amaçlayarak belirlediğimiz The Fource, 'Source of Nature' (doğanın kaynağı) ve 'Food' (gıda-besin) kelimelerinden türetildi. Gıda sektörünün temel taşı olan değerli ham maddelerin ve katma değerli gıda ürünlerinin kaynağı mottosunu birebir yansıtan bir isim oldu. Anadolu'nun verimli topraklarını yansıtan bir isim oldu."

"Fiziki fuardan farkı yok"

The Fource'un teknik olarak fiziki bir fuardan farkının olmadığını belirten Birol Celep, "3 boyutlu, 360 derece gezilebilen sanal fuar alanı ile katılımcılara ve ziyaretçilere gerçek bir fuar deneyimi sunuluyor. Seyahat gerektirmemesi, stant boyutu ve zaman kısıtlamaması olmaması firmalar için verimliliği artırıyor. Sanal stantları ile fuarda yer alacak firmalar kendilerine sunulan stant tasarımlarını seçerek kolay ve hızlı bir şekilde kurulum yapıp, banner alanlarında videolarını izletme, üretim hattının doğrudan alıcı firmalara gösterme gibi fırsatlar yaratabiliyor. 7/24 teknik desteğin sağlandığı bu fuarlarda fiziki fuarlar gibi hizmetler alınabiliyor. Sanal fuarlar katılımcı firmalara sınırsız ziyaretçi olanağı, ölçülebilir sonuçlar, e-ticaret entegrasyonu, hızlı networking imkanları sunuyor. Ziyaretçiler fuar alanına giriş yaptıktan sonra firmaların stantlarını gezerken ürünleri inceleyip, kataloglara göz atma şansı yakalıyor. The Fource Fuarı'nda iki koridora (hall) yerleşecek olan stantları gezen ziyaretçiler kartvizitlerini bırakabilecek, B2B görüşmeler için randevu alabilecekler. Ziyaretçilerin aynı zamanda webinar, şef etkinlikleriyle keyifli zaman geçirmesini sağlayacağız" diye konuştu. - İZMİR

İlk sanal gıda fuarı The Fource 23 Kasım'da başlıyor

Birleşik Arap Emirlikleri, Ticaret, Temmuz, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İlk sanal gıda fuarı The Fource 23 Kasım'da başlıyor - Son Dakika Ekonomi

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