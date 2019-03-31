Son Dakika Haberleri: İlk Sandıklar Açılmaya Başlandı

İlk Sandıklar Açılmaya Başlandı

1 saat önce

Türkiye'de bugün yapılan mahalli seçimde sona gelindi.

İlk Sandıklar Açılmaya Başlandı, System.String[]
Türkiye'de bugün yapılan mahalli seçimde sona gelindi. Bursa'da oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından saat 17.00 itibariyle sandık görevlileri ilk oyları saymaya başladı.

Türkiye'de yerel yönetimlerin seçileceği seçimde sona gelindi. Bursa'da saat 08.00 sıralarında başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandık görevlileri ilk oyları saymaya başladı.

Her partiden görevlilerin bulunduğu oy sayma işlemlerinde görevliler oyları saydıktan sonra tüm oylar il seçin kuruluna gönderilecek. Oy sayma işlemlerini vatandaşlar da yakından takip ediyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:50 Kaynak: İHA

Bursa, Türkiye, Politika
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