"İlk Seans NMSM" filmi 11 Mart'ta vizyona girecek - Son Dakika

Hann Yapım, 60'ar dakikalık korku ve gerilim temalı üçleme film projesini izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Yapım şirketinden yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini Gökhan Murat Toktamışoğlu'nun üstlendiği üçleme 11 Mart'ta sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Birer ay arayla vizyona girecek ve sadece 14 gün vizyonda kalacak filmlerin her birinde tek başrol oyuncusu yer alacak.

Hikayelerini Onur Aşa'nın kaleme aldığı filmlerin isimleri sırasıyla "İlk Seans NMSM", "İkinci seans AEEP", "Son seans MTTH" olacak.

Adlarını fobilerin baş harflerinden alan serinin ilk filminde metro istasyonunda fobileriyle uğraşan bir kızın hikayesi beyaz perdeye taşınacak.

Film için özel olarak 3D modelleme ile hazırlanan yaratık karakteri yapım süresi 5 buçuk ayda tamamlandı.