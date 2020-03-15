İlk sıfır atık belgesi Tepebaşı'nın oldu - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan 'Sıfır Atık' projesi kapsamında tüm yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşların almasının zorunlu hale geldiği Sıfır Atık Belgesini Eskişehir'de alan ilk belediye oldu.



Sıfır Atık Belgesi, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, yeniden kullanıma öncelik verilmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atığın oluşması durumunda ise kaynağın da ayrı ve etkin toplama sisteminin kurulması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan sorumlulukları başarı ile yerine getiren özel ve kamu kurumlarına veriliyor. Tepebaşı Belediyesi de bu kapsamda hayata geçirdiği Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile atıkların kaynağında ayrıştırılarak milli ekonomiye kazandırılması ve atıkların oluşumun azaltılması adına yaptığı çalışmalar neticesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü tarafından Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası, Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanarak Eskişehir'de bu belgeyi alan ilk belediye oldu.



Tepebaşı Belediyesi yıllardır atıklar konusunda yürüttüğü çalışmalar ve tecrübeleri dolayısıyla Sıfır Atık Projesi kapsamında, hizmet binasındaki çalışmaları hızlı bir şekilde tamamladı. Personele yönelik Sıfır Atık Yönetim Sistemine ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapılırken, hizmet binası ve ek binalara atıkların ayrıştırıldığı kumbaralar yerleştirdi ve sıfır atık bilgi sistemine kayıt olarak veri girişi sağlamaya başlandı.



Geri dönüşüm çalışmaları ilçe genelinde uygulanıyor



Tepebaşı Belediyesi, atıkların kaynağında ayrı toplanması kapsamında ilçede 2010 yılından bu yana ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, elektrikli ve elektronik atık eşyalar, atık piller ve tekstil atıklarının hanelerden, okullardan, kurumlardan toplanması için gerekli bilgilendirme çalışmalarını yürüterek toplama noktaları oluşturdu.



Atıkları kontrol altına alarak çevre kirliliğini önlemek, geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak ve gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına kurulan atık toplama sisteminin yanı sıra ilçemizde Sıfır Atık kapsamında da yeni uygulamalar gerçekleştiriliyor.



Doğa korunurken ekonomi kazanıyor



Gazipaşa Mahallesi'nde kurulan 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi ile tüm dünyada giderek büyük bir çevre sorunu haline gelen atıklar konusunda örnek bir çalışmaya imza atıldı. Tesiste 13 kalem atık ambalaj atığı tekstil atıkları, atık piller, ömrünü tamamlamış lastikler, mobilya atıkları, atık floresan lambalar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, atık ilaçlar, bitkisel atık yağlar toplanarak, gruplarına göre belediyenin sözleşme yaptığı lisanslı firmaya teslim edilecek. Böylece hem doğa korunmuş olacak hem de ekonomi kazanacak.



Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, çevre kirliliğinin tüm dünyada giderek büyüyen, büyüdükçe içinden çıkılamaz bir hal alan ve bu sebebiyle geleceği tehdit eden bir mesele olduğunu ifade ederek, "Çevre kirliliğinin ve tehdidinin bertaraf edilebilmesi için yapılacak en güzel çalışma geri dönüşümdür. Biz de bu noktada Tepebaşı Belediyesi olarak temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Tepebaşı için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR