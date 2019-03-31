Son Dakika Haberleri: İlk sonuçlar gelmeye başladı

İlk sonuçlar gelmeye başladı

29 dakika önce

Yurt genelinde oy sayımı sürerken ilk sonuçlar gelmeye başladı.

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Yurt genelinde oy sayımı sürerken ilk sonuçlar gelmeye başladı. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte sonuçlara sitemizden erişebilirsiniz.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:28 

Ekonomi
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