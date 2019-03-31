İlk sonuçlar gelmeye başladı
29 dakika önce
Yurt genelinde oy sayımı sürerken ilk sonuçlar gelmeye başladı.
Yurt genelinde oy sayımı sürerken ilk sonuçlar gelmeye başladı. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte sonuçlara sitemizden erişebilirsiniz.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:28
Oyunu Kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel Seçimlerdeki Başarı Merkezi Sisteme Güç Katacaktır
Oyuncu Hande Erçel, Menajerlik Şirketiyle Davalık Oldu
Oyunu Kullanan Fatih Portakal'dan Dikkat Çeken Mesaj
32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi