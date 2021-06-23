İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Merve Kahraman, liseyi Robert Koleji'nde okuduktan sonra ABD'ye giderek 2 farklı üniversitede 3 anadal yaptığını belirtti.

Eğitim hayatını anlatırken ekran başındakileri kendine hayran bırakan Kahraman, "Caz yapmak hangi anlama gelen bir deyimdir?" sorusuna "Israr beklemek, isteksiz görünmek" cevabını verince ilk soruda elendi.