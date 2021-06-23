ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Merve Kahraman, liseyi Robert Koleji'nde okuduktan sonra ABD'ye giderek 2 farklı üniversitede 3 anadal yaptığını belirtti.
Eğitim hayatını anlatırken ekran başındakileri kendine hayran bırakan Kahraman, "Caz yapmak hangi anlama gelen bir deyimdir?" sorusuna "Israr beklemek, isteksiz görünmek" cevabını verince ilk soruda elendi.
Son Dakika › Magazin › İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı - Son Dakika Magazin