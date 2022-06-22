İlk station-wagon BMW M3 sonunda yüzünü gösterdi! - Son Dakika
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İlk station-wagon BMW M3 sonunda yüzünü gösterdi!

22.06.2022 13:42
İlk station-wagon BMW M3 sonunda yüzünü gösterdi!

Sunduğu performans özelliklerinin yanı sıra kullanışlılığı da kenara bırakmayan BMW M3 Touring oldukça etkileyici görünüyor.

Audi RS4 Avant ve Mercedes-AMG C63 Estate artık yalnız değil. BMW sonunda ilk station-wagon karosere sahip M3 modelini piyasaya çıkardı. Uzun zamandır beklenen BMW M3 Touring resmi olarak tanıtıldı. Hem kullanışlı hem de güçlü otomobil rakipleri ile mücadele etmeye hazır görünüyor. İşte yeni BMW M3 Touring'in özellikleri.

BMW M3 Touring hem performanslı hem kullanışlı

M3 Competition temel alınarak geliştirilen yeni M3 Touring, 510 beygir güç ve 650 Nm torka sahip. M3 tarihindeki ilk station-wagon model olma özelliği taşıyan araç 3.0 litrelik çift turbo beslemeli 6 silindirli motora ev sahipliği yapıyor.

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Araçta güç standart olarak 8 ileri otomatik şanzıman ile M xDrive dört tekerlekten çekiş sistemine aktarılıyor. Bu güçlü station-wagon model 100 km/s hıza sadece 3.6 saniyede ulaşabiliyor. M3 Touring'in azami sürati ise 250 km/s ile sınırlandırılmış durumda. M Driver's Paketi satın alındığında ise bu değeri 280 km/s'ye çıkarmak mümkün.

İlk station-wagon BMW M3 sonunda yüzünü gösterdi!

Bu özel modelde tabi ki güçlü bir motordan daha fazlası mevcut. Sportif ayarlara sahip süspansiyonla donatılan araçta aynı zamanda Active M diferansiyel de sunuluyor. Bu güçlü aracı durdurmak için ise gelişmiş fren sistemine yer veriliyor. Yeni model, isteğe bağlı olarak olarak sunulan karbon seramik fren disklerle de satın alınabilecek.

Tüm bu özellikleri ile birlikte M3 Touring, Nürburgring pistini 7 dakika 35.060 saniyede turlamayı başardı. M3 Touring bu süre ile pistteki en hızlı station-wagon olmayı başardı. Yeni model aynı zamanda pisttte yakaladığı süre ile M5 Competition ve ikinci nesil Acura NSX'i de geride bırakmayı başararak ne kadar iddialı olduğunu kanıtlamış durumda.

İlk station-wagon BMW M3 sonunda yüzünü gösterdi!

Araç tasarım anlamında ise mevcut M3 modelinin izinden gidiyor. BMW'nin tartışma yaratan büyük ızgaralarına ev sahipliği yapan modelde, sportif tamponlar öne çıkıyor. Aerodinamik yan aynalar ve dörtlü egzoz çıkışı ise aracın karakterini ortaya koyuyor.

BMW M3 Touring tüm performans özellikleri ve sportif görünümü kullanışlılıkla birleştirmeyi de başarıyor. 500 litrelik bagaj kapasitesiyle aynı zamanda bir aile otomobili olduğunu kanıtlayan M3 Touring'de yükleme bölümünün hacmi arka koltuklar yatırıldığında ise bin 510 litreye ulaşıyor.

İlk station-wagon BMW M3 sonunda yüzünü gösterdi!

İç mekanda da yine M3 Sedan'ın izinden gidildiğini görüyoruz. 12.3 inçlik dijital gösterge paneli ve 14.9 inç boyutundaki bilgi-eğlence sistemine sahip kavisli ekran düzeni M3 Touring'de de yer alıyor. Merinos deri spor koltuklar, spor direksiyon simidi ve kullanılan bolca karbon fiber malzeme ile aracın sportif karakteri iç mekanda da kendini gösteriyor.

BMW yeni modeli için sipariş almaya Eylül ayından itibaren başlayacak. Kasım ayında üretime girecek olan M3 Touring, Avrupa'nın yanı sıra birkaç pazarda daha satışa sunulacak. Yeni modelin ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz kesinlik kazanmış değil.

Sunduğu performans özelliklerinin yanı sıra kullanışlılığı da kenara bırakmayan BMW M3 Touring oldukça etkileyici görünüyor. Peki siz BMW'nin ilk station-wagon M3 modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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