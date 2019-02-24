Son Dakika Haberleri: İlk Suudi kadın büyükelçi babasından 14 yıl sonra aynı görevde

İlk Suudi kadın büyükelçi babasından 14 yıl sonra aynı görevde

1 saat önce

Suudi Arabistan'ın Washington'a atadığı ilk kadın büyükelçi Prenses Rima, eski Washington Büyükelçisi olan babası Prens Bender bin Sultan'dan 14 yıl sonra aynı göreve geldi.

İlk Suudi kadın büyükelçi babasından 14 yıl sonra aynı görevde, System.String[]
Suudi Arabistan'ın Washington'a atadığı ilk kadın büyükelçi Prenses Rima, eski Washington Büyükelçisi olan babası Prens Bender bin Sultan'dan 14 yıl sonra aynı göreve geldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:35 

Ekonomi
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