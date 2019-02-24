İlk Suudi kadın büyükelçi babasından 14 yıl sonra aynı görevde
1 saat önce
Suudi Arabistan'ın Washington'a atadığı ilk kadın büyükelçi Prenses Rima, eski Washington Büyükelçisi olan babası Prens Bender bin Sultan'dan 14 yıl sonra aynı göreve geldi.
Suudi Arabistan
'ın Washington
'a atadığı ilk kadın büyükelçi Prenses
Rima, eski Washington Büyükelçisi olan babası Prens Bender bin Sultan'dan 14 yıl sonra aynı göreve geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:35
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