İlk tabela Oğuz Atay'ın evine asıldı - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle "Edebiyatın İzinde Beyoğlu" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında üzerinde Oğuz Atay'ın isminin ve bir eserinin yazılı olduğu ilk tabela Atay'ın evinin kapısına asıldı.



İstanbul'un edebiyat coğrafyasının belirlenmesine Beyoğlu'ndan başlanıyor. Beyoğlu Belediyesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tanpınar Araştırmaları Merkezi işbirliğinde hayata geçirilen "Edebiyat'ın İzinde Beyoğlu" projesi ile Beyoğlu'nda yaşamış yazarların evlerine ve edebiyatın önemli mekanlarına bilgilendirme plaketi asılacak. Projenin ilk uygulaması, vefat yıl dönümü nedeniyle Roman ve Hikaye yazarı Oğuz Atay'ın evinde yapıldı. Uygulama programına Beyoğlu Kaymakamı Dr. Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Mimar Sinan Güzel Sanatlar üniversitesi Rektörü Handan İnci ve Oğuz Atay'ın kızı Özge Atay katıldı.



Programda konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Oğuz Atay'ı anlama ve geleceğe taşımak için ilk adımı attıklarını belirterek, "Beyoğlu bundan sonra da geçmişinden güç alarak gerek edebiyatta, sanatta, kültürde bir sanat şehri kültür şehri olduğunu daha güçlü bir şekilde ifade etmeye devam edecek. Bugün Türk Edebiyatına yön veren 20. yüzyılın en seçkin yazarlarından Oğuz Atay'ı anıyoruz. Bundan sonra da projelerimiz olacak. Bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesiyle ortak hazırladığımız Beyoğlu'nun Edebiyat Coğrafyası adlı projede Oğuz Atay hocamızı anıyoruz. Onu Tutunamayanlar romanını yazdığı evinin önünde yad ediyoruz" dedi.



Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü Handan İnci amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade ederek "Yapacak çok iş var biz Tanpınar Merkezi ve Mimar Sinan Üniversitesi olarak edebiyat mekanlarını üstlenmiş durumdayız. Ama elbette burada yaşayan musikişinaslar, değerli tarihi simalar da var. Buralara da belediyemizin projeleri olarak işaretler konmaya devam edecek. Beyoğlu Belediyesine bu iş birliği için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL