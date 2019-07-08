İlk tebrik eden Erdoğan oldu: Yunanistan'ın yeni Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye nasıl bakıyor?
6 dakika önce
Yunanistan'da pazar günü yapılan erken seçimlerde Başbakan seçilen Kiryakos Miçotakis'i ilk tebrik eden yabancı lider Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Peki, Yunanistan'ın yeni Başbakanı Miçotakis son zamanlarda gerilen Türkiye ilişkilerine nasıl bakıyor?
Yunanistan
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:52
'da pazar günü yapılan erken seçimlerde başbakan seçilen Kiryakos Miçotakis'i ilk tebrik eden yabancı lider Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
oldu.
Miçotakis ile telefonda görüşen Erdoğan, sonuçların Türkiye - Yunanistan ilişkileri ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.
'Maçka' adı verilen 'Rüya' uçağı, şehit Eren Bülbül için ilk seferini Trabzon'a yaptı
Yerli otomobilde imzalar atılmaya başlandı! 62 şirketle görüşülüyor
'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 1 yıl geride kaldı
Uzaya gitmeye hak kazanan ilk siyahi Afrikalı, motosiklet kazasında öldü