Son Dakika Haberleri: İlk tebrik eden Erdoğan oldu: Yunanistan'ın yeni Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye nasıl bakıyor?
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İlk tebrik eden Erdoğan oldu: Yunanistan'ın yeni Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye nasıl bakıyor?

6 dakika önce

Yunanistan'da pazar günü yapılan erken seçimlerde Başbakan seçilen Kiryakos Miçotakis'i ilk tebrik eden yabancı lider Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Peki, Yunanistan'ın yeni Başbakanı Miçotakis son zamanlarda gerilen Türkiye ilişkilerine nasıl bakıyor?

İlk tebrik eden Erdoğan oldu: Yunanistan'ın yeni Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye nasıl bakıyor?, System.String[]
Yunanistan'da pazar günü yapılan erken seçimlerde başbakan seçilen Kiryakos Miçotakis'i ilk tebrik eden yabancı lider Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Miçotakis ile telefonda görüşen Erdoğan, sonuçların Türkiye - Yunanistan ilişkileri ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:52 
Yunanistan, Türkiye, Dünya
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