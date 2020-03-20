İlk teneffüste öğrencilere Afyon Lokumu - Son Dakika

İlk teneffüste öğrencilere Afyon Lokumu

Bakan Selçuk'un ilk teneffüs 40 dakika olacak açıklamasına Afyon'dan lokumlu destek

Okullar açılınca 81 ilde 81 okul Afyon lokumu yiyecek

AFYONKARAHİSAR - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabından öğrencilere okulların açılması ile birlikte ilk teneffüsün 40 dakika olacağını duyurmasının ardında Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yine sosyal medya üzerinden 81 ilde 81 okula ilk teneffüste Afyon Lokumu ikram edeceklerini duyurdu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya üzerinde 'İlk teneffüs 40 dakika yapacağız' paylaşımına destek verdi. Başkan Zeybek'te sosyal medya hesaplarından "81 ilimizdeki 81 okulumuza lokumlar Gastronomi Şehri Afyon'dan" şeklinde paylaştı.

Korona Virüsünün ülke genelinde yayılmasını önlemek için Milli Eğitim Bakanlığı ilk-orta ve liselerde eğitime 2 hafta süre ile ara verdi. Okulların tatil edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya üzerinde öğrencilerin okullarında ilk ders başı yaptıkları gün 40 dakika teneffüs yapacağı yönünde açıklamada bulunmuştu. Bunun üzerine Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'te resmi sosyal medya hesaplarında 'Afyon Lokumunu Tatmadan Olmazdı' paylaşımı yaparak, 81 ilde Milli Eğitim Bakanlığının belirleyeceği 81 okula lokum göndereceklerini belirtti.

Belediye olarak eğitime her alanda destek olmaya devam edeceklerini belirten Zeybek, "Afyonkarahisar lokumu, sucuğu, mermeri ve lezzetleri ile meşhur. 81 ilde 81 okuldaki öğrencilerimize Afyonkarahisar'ımızın lezzetlerinden lokum ile tanıştıralım istedik. Milli Eğitim Bakanlığımızın belirleyeceği okullara lokumları göndereceğiz. Sözümüzün arkasındayız. Öğrencilerimize destek olmak için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptık. Biz bu kadar ilgi göreceğini beklemiyorduk gerçekten. Bizde şaşırdık. İnşallah ulaşabildiğimiz yere kadar göndermeye çalışacağız. Ayrıca sosyal medyadaki paylaşımlarımızın altına da 'Gastronomi Şehri Afyonkarahisar' diye de yazdık. Gastronomi Şehri olduğumuz içinde lezzetlerimizi diğer illere tanıtmış olacağız" dedi.