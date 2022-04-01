İlk teravih namazı kılındı - Son Dakika

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Yozgat'ta ramazan ayının başlamasıyla camileri dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

Yozgat'ta akşam namazının ardından İl Müftüsü Hasan Gülden, Çapanoğlu Büyük Camisinde vaaz verdi.

Teravih namazına gelen vatandaşlardan Hatice Bütüner, 2 yıldır ramazanda camiye teravih namazına gelememenin hüznünü yaşadığını, camiye kavuştukları için mutlu olduğunu söyledi.

AK Parti Yozgat merkez ilçe başkanı Ahmet Gökhan da salgın dolayısıyla bir süre camilerden uzak kaldıklarını belirterek, "Şimdi çok heyecanlıyız ramazanı şerifimiz hayırlı olsun, hayırla ve bereketle gelsin." dedi.