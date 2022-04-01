Kocaeli, Sakarya, Karabük, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da ilk teravih kılındı - Son Dakika
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Kocaeli, Sakarya, Karabük, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da ilk teravih kılındı

01.04.2022 22:21

Kocaeli, Sakarya, Karabük, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Kocaeli, Sakarya, Karabük, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

İzmit'teki tarihi Orhan, Yeni Cuma ve Fevziye camilerini dolduran vatandaşlar, önce ramazan ve oruç hakkında verilen sohbeti dinledi, ardından yatsı namazını kıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların kalkmasıyla vatandaşlar 2 yıl aradan sonra ramazanın ilk teravih namazını kılmak için omuz omuza saf tuttu.

Namazın ardından ramazanın İslam alemine hayırlar getirmesi için dua edildi.

Sakarya

Sakarya kent merkezindeki tarihi Orhan Camisi'ne akşam namazıyla gelmeye başlayan vatandaşlar, camide verilen sohbeti dinledi.

Yatsı ezanının okunmasıyla her yaştan inananların geldiği camide yer kalmayınca teravih namazı için avluya serilen hasırlar üzerinde saf tutuldu.

Karabük

Karabük'te de vatandaşlar ramazan ayının ilk teravih namazı kılmak için camileri doldurdu.

Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi saf tutarak, teravih namazını kıldı. Namazın ardından dua edildi.

Bolu

Bolu'da vatandaşlar ramazan ayının ilk teravih namazı kılmak için camileri doldurdu.

Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi saf tutarak, teravih namazını kıldı.

Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan tarihi Yıldırım Bayezid Camisi'ni de onlarca vatandaş teravih namazı için doldurdu.

Düzce

Düzce'de vatandaşlar ramazan ayının ilk teravih namazı için camilere akın etti.

Akçakoca ilçe merkezinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi'nde akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar yatsı namazı ile birlikte ramazan ayının ilk teravih namazını kılarak dua etti.

Zonguldak

Zonguldak'ta ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Ali Molla Camisi'ne gelen her yaştan vatandaş, ezanın okunmasıyla saf tutarak, teravih namazını kıldı, dua etti.

Bartın

Bartın'da vatandaşlar, Şadırvan, Arap, Yukarı Çarşı Halil Bey, İmam Hatip, Orduyeri, Esentepe ve İbrahim Paşa camilerine ilgi gösterdi. Teravih öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, ramazanın önemi hakkında vaaz verildi ve dua edildi.

Yatsı ezanının okunmasıyla saf tutan cemaat, ilk teravih namazını eda etti.

Kocaeli, Sakarya, Karabük, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da ilk teravih kılındı
Kocaeli, Sakarya, Karabük, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da ilk teravih kılındı
Kocaeli, Sakarya, Karabük, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da ilk teravih kılındı

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Sivas, Kırıkkale, Yozgat ve Kayseri'de ilk teravih namazı kılındı Sivas, Kırıkkale, Yozgat ve Kayseri'de ilk teravih namazı kılındı Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da ilk teravih namazı kılındı Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da ilk teravih namazı kılındı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli, Sakarya, Karabük, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da ilk teravih kılındı - Son Dakika


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