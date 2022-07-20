İlk ticari Mars görevi 2024 yılında gerçekleşebilir - Son Dakika
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İlk ticari Mars görevi 2024 yılında gerçekleşebilir

20.07.2022 15:00
İlk ticari Mars görevi 2024 yılında gerçekleşebilir

Relativity Space ve Impulse Space, ilk ticari Mars görevlerini birlikte gerçekleştirmek için işbirliğine gitti.

Mars yolculuğu, başta SpaceX olmak üzere birçok havacılık ve uzay firmasının radarına girdi. Relativity Space ve Impulse Space, Mars görevlerini birlikte gerçekleştireceklerini açıkladı.

Relativity Space ve Impulse Space, Mars görevi için el sıkıştı

Konu hakkında açıklama yapan firmalar, 2024 yılında Mars'a ilk ticari yolculuklarını gerçekleştireceklerini duyurdu. Twitter üzerinden açıklama yapan şirketler, yolculuk için kullanacakları roketi tamamı 3 boyutlu yazıcılardan çıkacak parçalar ile oluşturacak.

İlk ticari Mars görevi 2024 yılında gerçekleşebilir

Terran R adı verilen roket ile gerçekleştirilmesi planlanan yolculuk, Mars'a yapılacak ilk ticari görev olabilir. Daha önce gerçekleştirilen görevlerin NASA gibi devlet kurumları tarafından yönetildiğini hatırlatmakta fayda var.

SpaceX'te işler yolunda gitmiyor! Büyük patlama

Analistler, Relativity Space adlı şirketin henüz roketini test etmediğini ve 2024 yılında bu görevi gerçekleştirmenin çok iddialı bir açıklama olduğunu düşünüyor.

Elon Musk, geçtiğimiz yıllarda Mars'ta insanlık için bir gelecek inşa edilebileceğini söyledi. SpaceX'in de ticari Mars görevi için çalışmalarına devam ettiği biliniyor.

SpaceX'in mi yoksa Relativity Space ve Impulse Space tarafından başlanan projenin mi ilk ticari Mars görevi olacağı merak konusu. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde uzay araştırmaları için yapılan çalışmaların katlanarak artacağı tahmin ediliyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Twitter, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İlk ticari Mars görevi 2024 yılında gerçekleşebilir - Son Dakika

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