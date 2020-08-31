İlk ticari uçak, Abu Dabi'ye iniş yaptı - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasının ardından iki ülke arasındaki ilk ticari uçak seferi gerçekleştirdi. Bu sabah Tel Aviv'den kalkan uçak Abu Dabi'ye iniş yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasının ardından iki ülke arasındaki ilk ticari uçak seferi gerçekleştirdi. Bu sabah Tel Aviv'den kalkan uçak, Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak Abu Dabi'ye iniş yaptı. Uçuşun 3 saat 17 dakika sürdüğü belirtildi. Uçakta İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien bulunuyor. - ABU DABİ