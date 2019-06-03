Son Dakika Haberleri: İlk toplantıda isimler belli oldu! Üçü yönetebilir
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İlk toplantıda isimler belli oldu! Üçü yönetebilir

1 saat önce

RHEINLAND Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer, Mecklenburg Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig ve SPD Hessen Eyyalet Teşkilat Başkanı Thorsten Schäfer Gümbel, parti yönetiminin kabul etmesi durumunda yeni genel başkan seçilene kadar SPD Genel Başkanlığı görevini ortaklaşa sürdürecek.

İlk toplantıda isimler belli oldu! Üçü yönetebilir, System.String[]
RHEINLAND Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer, Mecklenburg Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig ve SPD Hessen Eyyalet Teşkilat Başkanı Thorsten Schäfer Gümbel, parti yönetiminin kabul etmesi durumunda yeni genel başkan seçilene kadar SPD Genel Başkanlığı görevini ortaklaşa sürdürecek. Üç isim geçen yıl nisan ayında yapılan genel kurluda SPD Genel Başkan Yardımcısı seçilmişti.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:53 
Hessen, Güncel
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