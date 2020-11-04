ABD'de 46. başkanın seçileceği seçimlerinin yanı sıra yapılan Senato ve Temsilciler Meclisi seçiminde sandalye dağılımı belli olmaya başladı. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, şu ana kadar Senato'da Demokratlar sandalye sayısını 43'e, Cumhuriyetçiler 37'ye yükseltti. Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçiler 73 sandalye ile üstünlük sağlarken Demokratların sandalye sayısı 54 oldu.
ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor. Şu ana kadar açıklanan verilere göre Biden 238, Trump ise 213 delege sayısına ulaşmış durumda.
ABD Başkanı Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Güney Carolina'da oyların yüzde 55'ini alarak koltuğunu korudu. 65 yaşındaki Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Demokrat rakibi Jaime Harrison'ı geride bırakarak Güney Carolina'daki ABD Senato koltuğuna yeniden seçildi. Graham, oyların yüzde 55'ini aldı.
Delaware eyaletinde Senato koltukları için yapılan oylamada, Sarah McBride, Amerikan tarihinde trans olduğunu açıklayan ve seçilen ilk senatör oldu. "Toplulukta fark yaratmak ve temsil etmek için buradayım" diyen McBride, Beyaz Saray'da trans olduğunu açıklayan ilk stajyer ve Demokratik Ulusal Kongresi'nde konuşan ilk trans birey olmuştu.
New York'ta da ilk kez iki siyahi eşçinsel bireyler Ritchie Torres ve Mondaire Jones Demokratlar adına seçim kazandı. Amerikan medyası Torres için "Tarih yazdı" dedi. Torres, seçildiğinin açıklanmasının ardından "Onur duydum çok teşekkür ediyorum" dedi.
25 yaşındaki Temsilciler Meclisi'ne giren en genç isim oldu. 25 yaşındaki Cawthorn, Kuzey Karolina'nın 11. Bölgede kazandığı galibiyetin ardından Kongre'de görev yapacak en genç insanlardan biri olacak. Cawthorn, "Trump'ın altın çocuğu" olarak biliniyordu.
Son Dakika › Dünya › İlk trans senatör, en genç temsilci, iki eşcinsel delege! ABD başkanlık seçimi ilklere sahne oldu - Son Dakika Dünya