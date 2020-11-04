İlk trans senatör, en genç temsilci, iki eşcinsel delege! ABD başkanlık seçimi ilklere sahne oldu - Son Dakika

İlk trans senatör, en genç temsilci, iki eşcinsel delege! ABD başkanlık seçimi ilklere sahne oldu

04.11.2020 12:12
İlk trans senatör, en genç temsilci, iki eşcinsel delege! ABD başkanlık seçimi ilklere sahne oldu, System.String[]

ABD'de süren seçimlerde, Senato ve Temsilciler Meclisi'nde kimlerin yer alacağı belli olmaya başladı. Amerikan tarihinde ilk kez trans olduğunu açıklayan biri Delaware eyaletinde senatör oldu. İki siyahi eşcinsel de seçilme mutluluğu yaşarken, 25 yaşındaki bir isim de Temsilciler Meclisi'nin en genç ismi oldu.

ABD'de 46. başkanın seçileceği seçimlerinin yanı sıra yapılan Senato ve Temsilciler Meclisi seçiminde sandalye dağılımı belli olmaya başladı. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, şu ana kadar Senato'da Demokratlar sandalye sayısını 43'e, Cumhuriyetçiler 37'ye yükseltti. Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçiler 73 sandalye ile üstünlük sağlarken Demokratların sandalye sayısı 54 oldu.

BIDEN, YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor. Şu ana kadar açıklanan verilere göre Biden 238, Trump ise 213 delege sayısına ulaşmış durumda.

TRUMP TARAFTARI GRAHAM KOLTUĞUNU KORUDU

ABD Başkanı Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Güney Carolina'da oyların yüzde 55'ini alarak koltuğunu korudu. 65 yaşındaki Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Demokrat rakibi Jaime Harrison'ı geride bırakarak Güney Carolina'daki ABD Senato koltuğuna yeniden seçildi. Graham, oyların yüzde 55'ini aldı.

İLK KEZ TRANS BİR BİREY SENATÖR SEÇİLDİ

Delaware eyaletinde Senato koltukları için yapılan oylamada, Sarah McBride, Amerikan tarihinde trans olduğunu açıklayan ve seçilen ilk senatör oldu. "Toplulukta fark yaratmak ve temsil etmek için buradayım" diyen McBride, Beyaz Saray'da trans olduğunu açıklayan ilk stajyer ve Demokratik Ulusal Kongresi'nde konuşan ilk trans birey olmuştu.

İLK KEZ İKİ SİYAHİ EŞCİNSEL SEÇİLDİ

New York'ta da ilk kez iki siyahi eşçinsel bireyler Ritchie Torres ve Mondaire Jones Demokratlar adına seçim kazandı. Amerikan medyası Torres için "Tarih yazdı" dedi. Torres, seçildiğinin açıklanmasının ardından "Onur duydum çok teşekkür ediyorum" dedi.

TEMSİLCİLER MECLİSİNE GİREN EN GENÇ İSİM

25 yaşındaki Temsilciler Meclisi'ne giren en genç isim oldu. 25 yaşındaki Cawthorn, Kuzey Karolina'nın 11. Bölgede kazandığı galibiyetin ardından Kongre'de görev yapacak en genç insanlardan biri olacak. Cawthorn, "Trump'ın altın çocuğu" olarak biliniyordu.

İlk trans senatör, en genç temsilci, iki eşcinsel delege! ABD başkanlık seçimi ilklere sahne oldu

Amerika Birleşik Devletleri, Temsilciler Meclisi, Senatör, Senato, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İlk trans senatör, en genç temsilci, iki eşcinsel delege! ABD başkanlık seçimi ilklere sahne oldu - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Kasım'da başlayacak Restore ettiği 51 yaşındaki motosikletin son halini görenler gözlerine inanamıyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 516 liradan işlem görüyor Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü ABD Başkanlık seçimlerinde kazanan neden hala belli değil? Seçimler mahkemeye taşınır mı?
Emre Belözoğlu, Burak İnce transferi için Altınordu'yla görüşmelere başladı Emre Belözoğlu, Burak İnce transferi için Altınordu'yla görüşmelere başladı         
12:12
LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek         
11:41
Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı         
11:31
Balkonda gördüğü yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskilerini bıraktı: Kış geliyor, ayağım üşüyordu. Hakkını helal et Balkonda gördüğü yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskilerini bıraktı: Kış geliyor, ayağım üşüyordu. Hakkını helal et         
11:04
Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin         
10:39
Son Dakika! Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen Trump: Büyük ihtimalle başkanınız ben olacağım Son Dakika! Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen Trump: Büyük ihtimalle başkanınız ben olacağım         
10:23
'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı 'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı         
10:04
Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti         
09:42
Kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczacıyı önce dövdü sonra kurusıkı tabancayla yaraladı Kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczacıyı önce dövdü sonra kurusıkı tabancayla yaraladı         
09:30
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti         
08:08
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor         
21:24
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 12:21:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İlk trans senatör, en genç temsilci, iki eşcinsel delege! ABD başkanlık seçimi ilklere sahne oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei