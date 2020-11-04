İlk trans senatör, en genç temsilci, iki eşcinsel delege! ABD başkanlık seçimi ilklere sahne oldu

ABD'de 46. başkanın seçileceği seçimlerinin yanı sıra yapılan Senato ve Temsilciler Meclisi seçiminde sandalye dağılımı belli olmaya başladı. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, şu ana kadar Senato'da Demokratlar sandalye sayısını 43'e, Cumhuriyetçiler 37'ye yükseltti. Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçiler 73 sandalye ile üstünlük sağlarken Demokratların sandalye sayısı 54 oldu.

BIDEN, YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor. Şu ana kadar açıklanan verilere göre Biden 238, Trump ise 213 delege sayısına ulaşmış durumda.

TRUMP TARAFTARI GRAHAM KOLTUĞUNU KORUDU

ABD Başkanı Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Güney Carolina'da oyların yüzde 55'ini alarak koltuğunu korudu. 65 yaşındaki Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Demokrat rakibi Jaime Harrison'ı geride bırakarak Güney Carolina'daki ABD Senato koltuğuna yeniden seçildi. Graham, oyların yüzde 55'ini aldı.

İLK KEZ TRANS BİR BİREY SENATÖR SEÇİLDİ

Delaware eyaletinde Senato koltukları için yapılan oylamada, Sarah McBride, Amerikan tarihinde trans olduğunu açıklayan ve seçilen ilk senatör oldu. "Toplulukta fark yaratmak ve temsil etmek için buradayım" diyen McBride, Beyaz Saray'da trans olduğunu açıklayan ilk stajyer ve Demokratik Ulusal Kongresi'nde konuşan ilk trans birey olmuştu.

İLK KEZ İKİ SİYAHİ EŞCİNSEL SEÇİLDİ

New York'ta da ilk kez iki siyahi eşçinsel bireyler Ritchie Torres ve Mondaire Jones Demokratlar adına seçim kazandı. Amerikan medyası Torres için "Tarih yazdı" dedi. Torres, seçildiğinin açıklanmasının ardından "Onur duydum çok teşekkür ediyorum" dedi.

TEMSİLCİLER MECLİSİNE GİREN EN GENÇ İSİM

25 yaşındaki Temsilciler Meclisi'ne giren en genç isim oldu. 25 yaşındaki Cawthorn, Kuzey Karolina'nın 11. Bölgede kazandığı galibiyetin ardından Kongre'de görev yapacak en genç insanlardan biri olacak. Cawthorn, "Trump'ın altın çocuğu" olarak biliniyordu.