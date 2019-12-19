İlk tren tekeri satışı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2007 yılında açılışını gerçekleştirdiği Ray-Profil Tesisleriyle, Türkiye ve bölge ülkeler arasındaki tek ray üreticisi olarak demiryolu seferberliğinde TCDD'nin en önemli stratejik ortaklarından biri haline gelen Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR), geçen ay ilk tren tekeri satışını gerçekleştirdiği bildirildi.



KARDEMİR'den yapılan açıklamada, özelleştirme sonrası gerçekleştirdiği 2 milyar doların üzerindeki yatırımlarla üretim kapasitelerini artıran KARDEMİR'in, pazara sunduğu ürünlerde Türkiye'nin otomotiv, savunma sanayi ve raylı sistemlerdeki milli hedeflerine odaklandığı belirtildi.



Esnek bir üretim yapısına sahip Çubuk Kangal Haddehanesinde, makine imalat sanayi sektörüne yönelik muhtelif çap ve kalitelerde çubuk ve kangal formlarında çelik üreten fabrikanın, Türkiye Otomobili Girişim Grubunun, fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu, küresel ölçekte rekabet edecek bir otomobil markası oluşturma hedefiyle yaptığı çalışmalara katkı sunmak için otomotiv sektörüne yönelik yeni çelik kaliteleri de üretmeye başladığı ifade edilen açıklamada, "Öncelikle oluşturulan çalışma gruplarıyla bu alandaki ihtiyaç ve beklentileri belirlemek için sektörün tüm taraflarıyla ve mesleki kuruluşlar ile bir araya gelen KARDEMİR, sektörün bağlantı elemanları yapımında kullandığı 23MnB4, 27MnB4, C10C ve 1006 kalite çeliklerin üretimlerini başarıyla gerçekleştirdi. Bu arada otomotiv endüstrisine yönelik uluslararası alanda teknik gereklilikleri kapsayan IATF 16949 Otomotiv Yönetim Sistemi Belgesini alarak sertifikasyon süreçlerini de tamamlayan şirket, sektörün süspansiyon yaylarının yapımında kullandığı 54SiCr6 kalite çelik ile yüksek karbonlu çelik üretimlerini de ticari pazara sundu. Fabrikada halen 17MnB3, 30MnB4 gibi çelik kaliteleri ile sektörün lastik içlerinde kullandığı ve topuk teli (Tire Cord) olarak adlandırılan çelik kalitelerini üretmek için çalışmalar sürdürülüyor" denildi.



Savunma sanayi ile sıkı işbirliği



Savunma, havacılık ve uzay sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak ve bu alandaki yerli üretimin payını arttırarak sektörel ihtisaslaşma ile küresel rekabet avantajı oluşturmak için faaliyet gösteren Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği'ne (SAHA İstanbul) de bu dönemde üye olan KARDEMİR için, savunma sanayi çeliklerinin üretilmesinin de öncelikli hedef olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Geçtiğimiz aylarda Savunma Sanayii Başkanlığından geniş katılımlı bir heyeti Karabük'te ağırlayan şirket yöneticileri, sektöre yönelik üretimler için yeni bir yol haritası belirledi. Yapılan ilk çalışmalar neticesinde ise sektörün aşınmaya dayanıklı muhtelif parça imalatlarında kullandığı 42CrMo4 (4140) kalite çelikler, kangal formunda üretilerek pazara sunuldu. Fabrikanın bu alandaki hedefi ise ülkemizin ilk entegre demir çelik fabrikası olarak milli bakaya katkı sunmak için Savunma Sanayiinde yüzde 70'lere ulaşan millileşme oranlarının artırılmasına hizmet etmek."



Raylı sistemlerde milli marka



2007'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Ray-Profil Tesisleriyle, Türkiye ve bölge ülkeler arasındaki tek ray üreticisi olarak, başlatılan demiryolu seferberliğinde TCDD'nin en önemli stratejik ortaklarından biri haline gelen şirketin, yaklaşık 750 milyon lira harcamayla bu yıl yatırımını tamamladığı Demiryolu Tekeri Üretim Tesisiyle, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı üreticileri arasına adını yazdırdığı vurgulanan açıklamada, "Seri üretim için gün sayarken, geçtiğimiz ay ilk teker satışlarını gerçekleştiren KARDEMİR, yılda toplam 120 bin adet yük treni, 40 bin adet yolcu treni, 20 bin adet hafif raylı sistem ve 20 bin adet lokomotif tekeri üretecek. Türkiye'nin demiryolu teker ihtiyacının tamamını tek başına karşılayacak olan tesis, kapasitesinin büyük bir bölümünü ise Almanya, Avusturya, Polonya, Slovakya, Bulgaristan, Fransa gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine pazarlamayı planlıyor" değerlendirilmesinde bulunuldu.



Çevre ve toplum odaklı büyüme



Üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliğindeki büyümesini, çevre ve toplum odaklı projelerle taçlandıran şirketin, bugüne kadar 150 milyon doların üzerinde çevre yatırımı gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Halen 50 milyon dolarlık çevre yatırımlarımı ise devam ediyor. Fabrikamız, 2007 yılında kurulan ve Times Higher Education (THE) 2020 sıralamasında dünyanın en iyi ilk bin üniversitesi arasına girme başarısı gösteren Karabük Üniversitesinin gelişiminde de önemli rol oynadı. Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında birçok fakültenin yapımını gerçekleştirerek Karabük Üniversitesinin hizmetine sunan şirket, Karabük'te de eğitim, kültür, sanat, bilim, spor ve sağlık gibi farklı alanlarda desteklediği projelerle toplumsal refahın artmasına katkıda bulundu. Şirketin şimdiki gündeminde ise Karabük'te kazandırılacak sanayi müzesi ile tiyatro ve kültür merkezi projeleri yer alıyor.



100 bin konut projesi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde TOKİ aracılığıyla yapılacağını duyurduğu 100 bin yeni sosyal konut projesinin, KARDEMİR'in 2020 yılına yönelik beklentilerini artırdığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yıl içinde tamamladığı yatırımlarla üretim kapasitelerini 3 milyon tona ulaştıran KARDEMİR; ray, demiryolu tekeri, ağır profil ve kalın kangal gibi sektörde kendisini ayrıştıran ürünlerde ihraç pazarlarına yönelmeyi planlarken, özellikle yöre sanayisinin ihtiyaç duyduğu kütük ve inşaat çeliği ile iç piyasadaki konumunu daha da güçlendirecek."



Filyos Liman Projesinin KARDEMİR'in lojistik maliyetleri açısından büyük önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, "25 milyon tonluk kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük limanı olarak Zonguldak'ta inşa edilen Filyos Liman Projesi ise, denize uzak kalan fabrikanın lojistik maliyetleri açısından büyük önem taşıyor. Altyapı çalışmaları yüzde 90 oranında tamamlanan limanın 8 milyon tonluk yük kapasitesi ile en büyük müşterisi konumunda olan KARDEMİR, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına limanın üst yapı ve işletmeciliğine talip olduğunu bildirdi. 1 milyon ton kapasiteli yeni bir yüksek fırın yapımını gündemine alan şirket, böylelikle ulaşacağı 3,5 milyon tonluk üretimin lojistiğini gerçekleştirebilmek için Filyos'ta yapılacak limanı bekliyor" denildi. - KARABÜK