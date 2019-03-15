İlk Tren Yarın İstasyona Gelecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ada Treni'ne ilişkin, "Tren seferlerinin başlatılması istikametinde bir noktaya geldik.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ada Treni'ne ilişkin, "Tren seferlerinin başlatılması istikametinde bir noktaya geldik. İnşallah ilk tren yarın 12.00'de istasyona gelecek." dedi.



Partisinin Sakarya İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mart Salı günü kente yapacağı ziyarete ilişkin teşkilat olarak çalışmalara devam ettiklerini söyledi.



Kentin gündeminde yer alan konular hakkında hemşehrilerine müjdeler vermek istediklerini anlatan Yavuz, Ada Treni'nin seferlerinin yeniden başlayacağını aktardı.



Trenle ilgili fizibilite raporların tamamlandığını belirten Yavuz, "Tren seferlerinin başlatılması istikametinde bir noktaya geldik. İnşallah ilk tren yarın 12.00'de istasyona gelecek. Ondan sonra da Arifiye-Pendik arası yapılan bütün seferler de şehrimizin içine girecek ve bundan sonra eskisi gibi çalışmaya başlayacak." şeklinde konuştu.



Karasu'da balıkçı barınağı



Yavuz, Sakarya Nehri'nin Karadeniz'le buluştuğu Karasu ilçesinde, nehrin aşırı mil ve kum toplamasından kaynaklanan sığ zemin nedeniyle yaşanan sıkıntıları anımsattı.



Geçmiş dönemde can kayıplarının da yaşandığını hatırlatan Yavuz, "Orada yeni bir projenin hayata geçirilmesine çalıştık ama çok hızlı bir şekilde orada bir şeylerin yapılması gereği hasıl oldu. En son orada bir tekne devrilmiş ve bir takım sağlık sorunları yaşayan arkadaşlarımız olmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile konuşmak suretiyle oradaki çalışmayı başlatma kararı aldık. Çok kısa yani bugünlerde çalışmaya başladı. Yaklaşık 100 metre uzunluğunda bir mahfuz yapılacak ve dere içi tamamen temizlenmek suretiyle oradaki sıkıntı ortadan kaldırılacak." diye konuştu.



Şehir hastanesi



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanlığıyla yaptıkları görüşmeler neticesinde, bundan sonra kurulacak ilk şehir hastaneleri arasında mutlaka Sakarya'nın da yer alacağı bilgisini paylaşan Yavuz, bu müjdeyi bir kez daha teyit etmek suretiyle vatandaşlara iletmek istediklerini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kente yapacağı ziyarete değinen Yavuz, teşkilat olarak alarm halinde ve yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.



AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce de 23 Mart Cumartesi günü düzenleyeceği toplantıyla projelerini Sakaryalı vatandaşlarla paylaşacağını bildirdi.



Toplantıda, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ve AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever de hazır bulundu.

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