İlk Tur Oylama Sonuçları Belli Oldu
1 saat önce
TBMM Başkanlığı seçiminde hiçbir aday ilk turda gerekli olan 400 oya ulaşamadı.
TBMM Başkanlığı seçiminde hiçbir aday ilk turda gerekli olan 400 oya ulaşamadı. AK Parti
'nin TBMM Başkan Adayı Mustafa Şentop
ilk tur oylamada 322 oy aldı. CHP
'nin adayı Engin Altay
120, HDP
'nin adayı Kemalbay 45, İYİ Parti
'nin adayı Filiz ise 35 oyda kaldı. Bu sonuçların ardından ikinci tur oylamaya geçildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:31 Kaynak: İHA
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