Son Dakika Haberleri: İlk Tur Oylama Sonuçları Belli Oldu

İlk Tur Oylama Sonuçları Belli Oldu

1 saat önce

TBMM Başkanlığı seçiminde hiçbir aday ilk turda gerekli olan 400 oya ulaşamadı.

İlk Tur Oylama Sonuçları Belli Oldu, System.String[]
TBMM Başkanlığı seçiminde hiçbir aday ilk turda gerekli olan 400 oya ulaşamadı.

AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı Mustafa Şentop ilk tur oylamada 322 oy aldı. CHP'nin adayı Engin Altay 120, HDP'nin adayı Kemalbay 45, İYİ Parti'nin adayı Filiz ise 35 oyda kaldı. Bu sonuçların ardından ikinci tur oylamaya geçildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:31 Kaynak: İHA

Mustafa Şentop, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Kenan Sofuoğlu: Lamborghini ile Okullara Giderek Çocuklara Örnek Oluyorum Son Dakika! TBMM Başkanlığı Seçiminin İkinci Tur Sonuçları Belli Oldu

Son Dakika! Çanakkale'de Kar Nedeniyle Okullar Tatil Edildi Bakan Soylu: Üstü Düzey İsimler Öttü, Önümüzdeki Günlerde Açıklayacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 15:18:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlk Tur Oylama Sonuçları Belli Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]