İlk Türk astronot hangi uzay kıyafetini giyecek?

Geçtiğimiz dönemde TUA (Türkiye Uzay Ajansı), Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi için uzaya gönderilecek bir vatandaşın seçileceğini açıkladı. Daha sonra ise bu kişinin sahip olması gereken kriterler belli oldu. Peki fırlatılış anından itibaren 1 hafta boyunca giyeceği uzay kıyafeti hangi özellikleri barındırıyor?

Türk astronotun uzay kıyafeti hangi özellikleri ile öne çıkıyor?

TUA tarafından yapılan bir paylaşım ile, ilk Türk astronot tarafından kullanılacak uzay kıyafeti özellikleri ve tasarımı belli oldu. Burada 7 farklı sınıfa ayrılan giysinin kasktan iletişim ünitesine kadar pek çok parçasının detayı gösterildi.

Kask (Helmet)

Bu kasklar uzay yolcusunun yüzünü, güçlü Güneş ışınlarından korumak için özel altın kaplama ile yapılıyor. Bu kısımda ayrıca uzay yolcusuna oksijen sağlayan bir havalandırma sistemi yer alıyor.

Kontrol Modülü (Display Control Module)

Uzay kıyafetinin üst gövdesini kaplayan kısımda, kıyafetin çeşitli sistemleri için kontrol modülü yer alıyor.

Eldiven (Gloves)

Bu eldivenler özel olarak uzay yolcusunun el kabiliyetini engellemeyecek şekilde ve ellerini sıcak tutmak için ısıtıcılı olarak tasarlanıyor.

TUA, ilk Türk astronot için kriterlerini açıkladı!

Alt Gövde (Lower Torso)

Kıyafetin alt kısmı uzay yolcusunun hareket kabiliyetini çok azaltmadan güvenli bir şekilde muhafaza etmek için geliştiriliyor. Ayrıca bu kısımda uzay yolcularını ISS'e bağlayan güvenlik hatları yer alacak.

Sert Üst Gövde Kabuğu (Hard Upper Torso (HUT))

Uzay kıyafetinin üst kısmı, uzay yolcusunun sırtında bulunan taşınabilir yaşam destek ünitesi ile kıyafetin diğer kısımlarında yer alan sistemleri birbirine bağlayacak şekilde geliştirildi.

Taşınabilir Yaşam Destek Ünitesi (Portable Life Support System (PLSS))

Uzay yolcusunun sırtında bulunan bu çanta ihtiyaç duyduğu her şeyi barındırıyor. Bu kısımda elektrik, havalandırma için fan, karbondioksitin filtrelenmesi için ayrı bir sistem ve iletişim için telsiz gibi birçok sistem yer alıyor.

İletişim

Kesintisiz iletişim sağlaması bu kıyafetlerin en önemli özellikleri arasında geliyor. Uzay yolcularının güçlü telsizler ile uzay istasyonları ve Dünya'daki yer kontrol merkezi ile iletişim halinde bulunmaları gerekiyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!