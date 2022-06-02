İlk Türk astronot hangi uzay kıyafetini giyecek? - Son Dakika
Üye Girişi

İlk Türk astronot hangi uzay kıyafetini giyecek?

02.06.2022 00:38
İlk Türk astronot hangi uzay kıyafetini giyecek?

Vatandaşlar arasından seçilecek ilk Türk astronotun uzayda giyeceği uzay kıyafeti hangi özellikleri ile öne çıkıyor?

Geçtiğimiz dönemde TUA (Türkiye Uzay Ajansı), Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi için uzaya gönderilecek bir vatandaşın seçileceğini açıkladı. Daha sonra ise bu kişinin sahip olması gereken kriterler belli oldu. Peki fırlatılış anından itibaren 1 hafta boyunca giyeceği uzay kıyafeti hangi özellikleri barındırıyor?

Türk astronotun uzay kıyafeti hangi özellikleri ile öne çıkıyor?

TUA tarafından yapılan bir paylaşım ile, ilk Türk astronot tarafından kullanılacak uzay kıyafeti özellikleri ve tasarımı belli oldu. Burada 7 farklı sınıfa ayrılan giysinin kasktan iletişim ünitesine kadar pek çok parçasının detayı gösterildi.

İlk Türk astronot hangi uzay kıyafetini giyecek?

Kask (Helmet)

Bu kasklar uzay yolcusunun yüzünü, güçlü Güneş ışınlarından korumak için özel altın kaplama ile yapılıyor. Bu kısımda ayrıca uzay yolcusuna oksijen sağlayan bir havalandırma sistemi yer alıyor.

Kontrol Modülü (Display Control Module)

Uzay kıyafetinin üst gövdesini kaplayan kısımda, kıyafetin çeşitli sistemleri için kontrol modülü yer alıyor.

Eldiven (Gloves)

Bu eldivenler özel olarak uzay yolcusunun el kabiliyetini engellemeyecek şekilde ve ellerini sıcak tutmak için ısıtıcılı olarak tasarlanıyor.

TUA, ilk Türk astronot için kriterlerini açıkladı!

Alt Gövde (Lower Torso)

Kıyafetin alt kısmı uzay yolcusunun hareket kabiliyetini çok azaltmadan güvenli bir şekilde muhafaza etmek için geliştiriliyor. Ayrıca bu kısımda uzay yolcularını ISS'e bağlayan güvenlik hatları yer alacak.

Sert Üst Gövde Kabuğu (Hard Upper Torso (HUT))

Uzay kıyafetinin üst kısmı, uzay yolcusunun sırtında bulunan taşınabilir yaşam destek ünitesi ile kıyafetin diğer kısımlarında yer alan sistemleri birbirine bağlayacak şekilde geliştirildi.

Taşınabilir Yaşam Destek Ünitesi (Portable Life Support System (PLSS))

Uzay yolcusunun sırtında bulunan bu çanta ihtiyaç duyduğu her şeyi barındırıyor. Bu kısımda elektrik, havalandırma için fan, karbondioksitin filtrelenmesi için ayrı bir sistem ve iletişim için telsiz gibi birçok sistem yer alıyor.

İletişim

Kesintisiz iletişim sağlaması bu kıyafetlerin en önemli özellikleri arasında geliyor. Uzay yolcularının güçlü telsizler ile uzay istasyonları ve Dünya'daki yer kontrol merkezi ile iletişim halinde bulunmaları gerekiyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
'Uzaya çıkan ilk Türk' unvanını kazanan iş adamı öğrencilerle buluştu 'Uzaya çıkan ilk Türk' unvanını kazanan iş adamı öğrencilerle buluştu Türk doktor Nesli Başgöz, ABD'deki ilk maymun çiçeği vakasını tespit ettikten sonra yaşadıklarını anlattı Türk doktor Nesli Başgöz, ABD'deki ilk maymun çiçeği vakasını tespit ettikten sonra yaşadıklarını anlattı
Kaynak: Shiftdelete

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlk Türk astronot hangi uzay kıyafetini giyecek? - Son Dakika


Son Dakika
00:30 Belediye meclis üyesi Hacer Çınar hakkında koruma kararı verildi
00:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gezi parkı eylemcilerine yönelik "Bunlar çürük, bunlar sürtük" sözlerine Akşener'den tepki geldi
23:25 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 soru sordu
22:58 Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki davada kazanan belli oldu! Heard, Johnny Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödeyecek
22:39 Türk Telekom internet paketlerine yüzde 23'e varan oranda zam yaptı
22:18 Türkiye'nin talebi üzerine yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adı "Türkiye" olarak değişti
21:59 Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelttiği 10 soruyu yanıtladı
21:37 Sürücüsüne kızdığı otomobili kepçe bomu ile deviren adam tutuklandı
21:11 Türkiye-Pakistan arasında çeşitli alanlarda iş birliklerini içeren 7 anlaşma imzalandı
21:03 Yunanistan'ın provokasyonuna gelerek Türkiye'yi karalamaya çalışan Almanya'ya Türkiye'den sert tepki geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 00:41:53. #1.13#
SON DAKİKA: İlk Türk astronot hangi uzay kıyafetini giyecek? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement