İlk Türk balesi "Harem" yarın Opera Sahnesi'nde sahnelenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlk Türk balesi 'Harem' yarın Opera Sahnesi'nde sahnelenecek - Son Dakika

İlk Türk balesi "Harem" yarın Opera Sahnesi'nde sahnelenecek

6 saat önce

Ankara Devlet Opera ve Balesince (ADOB) 22 yıldır sahnelenen ilk Türk balesi "Harem" yarın sanatseverlerle yeniden buluşacak.

İlk Türk balesi

Ankara Devlet Opera ve Balesince (ADOB) 22 yıldır sahnelenen ilk Türk balesi "Harem" yarın sanatseverlerle yeniden buluşacak.

ADOB'dan yapılan açıklamaya göre, koreograf Merih Çimenciler tarafından klasik Türk müziği üzerine iki perdelik olarak tasarlanan Harem, 22 yıldır kapalı gişe oynuyor.

Harem Balesi, ney, kanun, bendir, kudüm gibi Klasik Türk müziği sazlarıyla icra edilen ilk Türk Bale eseri olma özelliğini de taşıyor.

Günümüze kadar yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen tüm temsillerde seyirciden büyük ilgi gören Harem, Türkiye'yi Shanghai Expo, Almanya Dortmund Devlet Operası (Staatsoper) başta olmak üzere pek çok ülkede başarıyla temsil etti.

Dortmund Devlet Operası Harem'i repertuvarına alarak ilk kez bir Türk Balesi'ne yer verdi.

Harem, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı ve Sait Halim Paşa Yalısı gibi tarihi mekanlarda sahnelenen ilk Türk Balesi olurken, 21'inci Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nde de izleyiciyle buluştu.

"Harem" balesi, sarayın gözlerden uzak duvarları ardında harem dairesinde yaşananları, padişah ile Gülbeden'in aşkını, valide sultan Kösem'in entrikaları nedeniyle sonu hazin biten bir öyküyü işliyor.

Reji ve koreografisi Merih Çimenciler'e ait eserin dekor ve kostümlerini Alexander Vasilliev, ışık Tahsin Çetin imzası taşıyor.

Eserde, İlhan Durgut, Özge Onat, Cansın Okurer, Sultan Menteşe, Eren Keleş, Aralcan Kocabey, Uluç Aytan, Ezgi Odabaşı ve Umutcan Arzuman rol alıyor.

Harem Balesi, 8 Ocak Çarşamba saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Ankara, Harem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eczaneden 500 liralık cinsel içerikli ürün aldı, parasını ödemeden kaçtı
Anestezi teknikeri Ayşe'nin ölümüyle ilgili görülen davada Michael Jackson detayı Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK radar ve hava savunma sistemi de gönderdi

Son Dakika Haberleri
00:15 İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı - Son Dakika
00:08 DHA YURT BÜLTENİ-23 - Son Dakika
00:07 ABD Savunma Bakanı Esper: "İran'ın bir şekilde karşılık vermesini bekliyoruz" - Son Dakika
00:07 DHA YURT BÜLTENİ-23 - Son Dakika
00:06 Sabiha Gökçen'de uçuşlar sabah normale dönecek - Son Dakika
22:03 Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Son Dakika
21:47 Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 00:21:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İlk Türk balesi "Harem" yarın Opera Sahnesi'nde sahnelenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]