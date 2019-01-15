Son Dakika Haberleri: İlk Türk Dizisi Hakan, MUHAFIZ'a İlham Veren Roman!

İlk Türk Dizisi Hakan, MUHAFIZ'a İlham Veren Roman!

35 dakika önce

İstanbul'un destanı KARAKALEM Hem zehir hem şifa vermeye devam ediyor.

İlk Türk Dizisi Hakan, MUHAFIZ'a İlham Veren Roman!, System.String[]

Yavuz ailesini yitirmiş, doğduğu şehirden göç etmiş bir delikanlıydı, içine işleyen tılsımlı dövmelerle yeryüzünün gelini İstanbul'un muhafızı oldu. Artık, Mevlânâ'dan Fatih Sultan Mehmet'e simyacılardan âlimlere, kutsal kitaplardan menkıbelere pek çok ustası var. Bin yıllara yayılan kadim kehanetlerin ve kerametlerin destanı, KARAKALEM Kayıpbey Efsanesi'yle devam ediyor.

Birinci kitapta İstanbul'un muhafızı olan Yavuz, aylardır ne şifreli dörtlükler alıyor, ne vücudundaki dövmeler ışık saçıyordu. Uzun gergin bir bekleyişin ardından, kendini bildi bileli çevresinde dolanan uğursuz kuş Karakalem Ayasofya'da yine Yavuz'un önüne çıkıverdi. İstanbul yine bir tehdit altındaydı. Ama bu kez dostları da ona inanmadı. Yani Yavuz bu sefer yalnızdı. Belli ki Deccal'i karşılayacak tarikatı çökertememişti. Bu kez savaş, Afrika'dan Avrupa'ya oradan Kudüs'e uzanacak ve inanılmaz bir soruyla noktalanacaktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:55 Kaynak: Bültenler

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul, Magazin
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