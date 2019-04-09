İlk Türk-Hint-İspanyol Ortak Yapımı Çizgi

Milyonlarca çocuğun sevgilisi yaramaz maymun Kukuli'nin yaratıcısı Fauna, yeni projesi Briko için Hint ve İspanyol ortaklığıyla bir ilke imza atıyor. Global ölçekteki bu ortaklıkla Briko, dünya çocuklarının kalplerini fethetmeye hazırlanıyor.

Çocukların sınırsız hayal gücünden ilham alarak yaratılan Briko, her bölümün başında bulduğu bir kutunun içinden çıkan malzemelerle birbirinden ilginç icatlar, eğlenceli oyuncaklar ve güzel sanat eserleri yaratıyor. Bu maceralarda Briko'nun en yakın dostu ve yardımcısı ise kendini köpek zanneden, meraklı tavşan karakter Hepi.

Çocuklar Briko ve Hepi sayesinde hem gündelik objelere bambaşka bir açıdan bakmayı öğrenecek hem de el becerilerini geliştirecekler.