İlk Türk Müziği operası 18 Mart'ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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İlk Türk Müziği operası 18 Mart'ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

15.03.2022 16:10
İlk Türk Müziği operası 18 Mart'ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

ÇANAKKALE Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde sahneye konulacak olan 'Çanakkale'ye Ağıt' için son hazırlıklar yapılıyor.

ÇANAKKALE Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde sahneye konulacak olan 'Çanakkale'ye Ağıt' için son hazırlıklar yapılıyor. İlk Türk Müziği Operası olma özelliği taşıyan ve biletleri tükenen gösteri, 18 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın destekleriyle 18 Mart'ta izleyiciyle buluşacak 'Çanakkale'ye Ağıt' gösterisinin bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde genel provası yapıldı. İlk Türk Müziği Operası olma özelliği taşıyan gösteri için biletlerin tükendiği belirtildi. Prova öncesi açıklamalarda bulunan Genel Koordinatör Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı, "Çanakkale Zaferi'nin tam 107 yıl sonrasında yaşıyoruz şu anda ve gerçekten bu zaferin bizim toplumumuz üzerindeki etkisi çok yüksek. Hepimiz 'Çanakkale Geçilmez' nidasıyla başlayan o büyük zaferin günümüzde bu güzel vatanı nasıl bize armağan ettiğini çok iyi biliyoruz. Bu düşünceden yola çıkarak Nihat Gönül çok güzel bir Türk müziği operası besteledi. Bu operaya da Çanakkale'ye Ağıt adını verdi. Atatürk Kültür Merkezi'nde ilk kez bir Türk Müziği Operası sergilenecek. Bu bir ilk olduğu için çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

100'E YAKIN KİŞİ SAHNEDE YER ALACAK

Taşçı, "Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri eserin içindeki koro bölümünü seslendirecekler. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı saz sanatçıları eseri baştan sona icra ederlerken yine bakanlığın ses sanatçıları eserin türkü ve şarkı bölümlerini aynı zamanda operanın içindeki icra edilecek sözel bölümleri sunacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı için de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı dans sanatçıları bu milli günün Çanakkale Zaferi'nin ruhunu anlatan danslarla bu operaya ayrı bir güzellik katacaklar. 40 koro sanatçısı, 24 dans sanatçısı, 7 solistle birlikte 71 kişilik kadro sahne alacak. 18 Mart'ta saat 11.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütün öğretmen ve öğrencilerinin hem de halkımızın izleyeceği çok güzel bir gösteriyi sunmanın heyecanı içinde olacağız" dedi.

'PROVALARDA BİLE TÜYLERİMİZ DİKEN DİKEN OLUYOR' İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Halk Oyunları ve Müzik Koordinatörü Nurullah Şimşek de, "Heyecan dorukta çünkü bir ilk yapacağız. Buradaki programa da halk oyunlarımızın savaş oyunlarıyla destekte bulunacağız. İnşallah beğenilir. Seferberliğin ilan edilmesi, bir anda savaş çıktığının haber verilmesini, köy ortamını işliyoruz. Orada Türk halkının cepheye gidişini işliyoruz. Cephede Türk askeri ile Anzak askerinin karşılaşmasının savaş oyunlarıyla işledik. Çok duygusal, provalarda bile tüylerimiz diken diken eden sahneler yaşadık. Son provada da yine tüylerimiz diken dikendi. Umarım seyircimiz de o duyguyu yakalar" diye konuştu.

ŞARKILARI SÖYLERKEN O DURUMU YAŞIYOR GİBİ OLUYORUZ

Koroda yer alan Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Tuana Suavcu, "Çok heyecanlıyım, burada olmak çok güzel. Benim için de çok güzel bir deneyim olacak burada konserde yer almak. Çok ilginç bir duygu, şarkıları söylerken o durumu sanki yaşıyoruz gibi oluyor" dedi.


İlk Türk Müziği operası 18 Mart'ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor
İlk Türk Müziği operası 18 Mart'ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor
İlk Türk Müziği operası 18 Mart'ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor
İlk Türk Müziği operası 18 Mart'ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor
İlk Türk Müziği operası 18 Mart'ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor
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Kula'da şehitler anısına fidan dikildi Kula'da şehitler anısına fidan dikildi Son dakika haberi! ŞEHİTLER ABİDESİ'NDE '18 MART' HAZIRLIĞI-- Son dakika haberi! ŞEHİTLER ABİDESİ'NDE '18 MART' HAZIRLIĞI--

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, 18 mart, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İlk Türk Müziği operası 18 Mart'ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor - Son Dakika


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