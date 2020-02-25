İlk Türk pilotlardan Tayyareci Fethi Bey anılacak - Son Dakika

Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından ve Muğla'nın Fethiye ilçesine ismini veren Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, ölümünün 106'ıncı yılında törenle anılacak.

Fethiye Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Fethi Bey'i anma töreninin 27 Şubat'ta yapılacağı bildirildi.

Anma töreninin, Şehit Fethi Bey Parkı'nda saat 10.30'da gerçekleşeceğinin belirtildiği açıklamada, "Türk Yıldızları'nın saygı geçişi, Türk Hava Kurumu'nun da hava oyunları gösterisi gerçekleştireceği anma töreninde, öğrenciler tarafından Fethi Bey anısına şiirler okunacak. Fethi Bey'in heykelinin önünde gerçekleşecek törene herkes davetlidir." ifadeleri yer aldı.